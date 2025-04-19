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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》早晨必做4大好習慣！ 營養師：它助代謝又護腦

2025/04/19 09:30

營養師表示，起床伸懶腰，可喚醒肌肉，讓全身暖起來；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

營養師表示，起床伸懶腰，可喚醒肌肉，讓全身暖起來；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一日之計在於晨，早上做對的事情，一天好心情！營養師高敏敏在臉書專頁發影片分享，早晨必做4件事，包括：起床伸懶腰喚醒肌肉、喝溫水助代謝又護腦、量體重+體脂肪了解排毒代謝能力，也一定要吃早餐，做對的事情，不再昏昏沉沉過一天！

●好習慣1—伸懶腰：晚上睡覺時，肌肉整晚都沒有使用，容易變得比較緊繃，因此起床伸個懶腰，輕鬆伸展，可讓血液流進肌肉中，喚醒肌肉，讓全身暖起來，趕走僵硬感外，還能減少起身過快導致跌倒或拉傷的風險。

●好習慣2—喝溫水：早上是人體最需要補充水分的時候，尤其年過30，人體吸收率就會下降，因此起床喝1杯200-300毫升的溫水，讓身體補充水分，能防止腦血管問題、活化腸胃、加速代謝。

營養師建議，起床喝1杯200-300毫升的溫水，讓身體補充水分，能防止腦血管問題、活化腸胃、加速代謝；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

營養師建議，起床喝1杯200-300毫升的溫水，讓身體補充水分，能防止腦血管問題、活化腸胃、加速代謝；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

●好習慣3—量體重+體脂肪等體組成：體重、血脂就如同血壓般，是反映身體狀況的重要數據，若早上起床習慣排便者，就會發現體重比前一晚減少0.5-1公斤，這也代表排毒代謝正常，反之就要探討一下生活飲食方式。

●好習慣4—吃早餐：早餐攝取優質蛋白質，如水煮蛋、煎蛋，更健康。

起床謹記5字訣 保暖護健康

國健署也曾提醒，長輩對於環境溫度變化反應較為遲緩，晚上睡覺時，可先將保暖衣物放在床邊隨手可拿到的地方，隔天起床時，謹記保暖5字訣「慢、熱、起、穿、行」，並建議等天亮氣溫稍微回溫後，再出門運動或改為室內簡單運動。

●「慢」：早晨醒來時，先在床上緩慢活動一下。

●「熱」：伸展四肢或進行簡單熱身。

●「起」：慢慢起身，避免瞬間起床有頭暈的現象。

●「穿」：坐在床邊，添加事先備妥的衣物或外套禦寒保暖。

●「行」：待腳步踏穩且手扶好固定物後再站起來行走。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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