健康網》空氣品質差 國健署提自我保護策略

國健署建議，在戶外可戴上口罩，口罩應儘可能與臉部密合。（圖取自shutterstock）

相關新聞請見

健康網》冬季空污拉警報！國民健康署提醒3招自我防護

健康網》冬季空污免驚 營養師教你這樣吃

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今晨中層水氣移入，降水回波偏弱，空氣品質變差。而台南市新營、麻豆等地，5個空品測站全數亮紅燈。台南在背風面，擴散不佳。

請繼續往下閱讀...

台南市環保局表示，今（26）日受昨日夜間受陸風環境影響，風力較弱，水平擴散條件差，夜間大氣邊界層高度降低，垂直擴散條件也較差，加上中部陸地及近海污染物擴散移入導致污染物易累積，並影響至27日，自28日起慢慢空品不佳將趨緩。

南市校園掛出空品旗，提醒師生注意防範。 （南市教育局提供）

國健署表示，為降低空污對身體的危害，民眾可隨時注意環保署空氣品質監測網訊息，國民健康署針對空氣品質不良情形，提供民眾以下3招自我保護策略：

首先，國健署建議外出可戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒（PM2.5）之暴露，口罩應儘可能與臉部密合。

接著，應減少在戶外活動時間，或改變運動型態避開交通高峰時段及路段，尤其是老人及兒童，或慢性呼吸道疾病患者。

最後則是生活作息規律，多運用大眾運輸工具、自行車及步行，適當運動，維持身體健康狀態。

國健署也建議可從日常生活中儘量減少耗能行為以降低PM2.5排放，並從日常生活中的食、衣、住、行、育、樂等6式做起：

●食：多選擇水煮、清蒸方式烹調的食物，可以減少PM2.5暴露，烹煮時應開啟抽油煙機；少吃燒烤食物。

●衣：多選擇天然纖維材料或環保衣物；少穿石化原料製成之化學合成纖維衣物。

●住：多綠化環境、節約用電；少吸菸。

●行：多搭乘公共運輸工具或騎腳踏車、健走；少汽機車廢氣排放及消耗能源。

●育：多瞭解空氣污染及自我防護知識；少紙張浪費，可使用再生紙或電子化。

●樂：多參與環保活動、宣導環保祭拜方式；少焚香、燒紙錢，可減量、集中焚燒並使用環保炮竹。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法