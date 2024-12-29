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健康網》冬季空污拉警報！國民健康署提醒3招自我防護

2024/12/29 19:51

跨年夜，許多民眾會選擇出門參加跨年活動，須留意空氣品質，外出時務必配戴口罩。（資料照）

跨年夜，許多民眾會選擇出門參加跨年活動，須留意空氣品質，外出時務必配戴口罩。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕週二就是跨年夜，許多民眾會選擇出門參加跨年活動。環境部空氣品質監測網指出，31日東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，須留意空氣品質不佳的狀況。國民健康署在臉書專頁提醒民眾，3招自我防護：減少室外活動、提升自我保護力、隨時查詢空氣品質資訊，共同守護自身健康。

減少室外活動

●儘量減少戶外活動，尤其是氣喘及呼吸道疾病患者，更應改以室內中低強度活動。

●適當關閉門窗以降低室外空污影響，但建議留5公分空隙以確保室內通風。

提升自我保護力

●遠離過敏原與誘發源，均衡飲食、適當活動或伸展。

●必要外出時務必配戴口罩，減少吸入有害物質。

隨時查詢空氣品質

●透過國民健康署與交通部中央氣象署共同合作開發的「樂活氣象APP」，掌握即時空品數據及健康氣象動態。

空氣品質指標（AQI）提醒

●橘色警示（101-150）：對敏感族群不健康。

●紅色警示（151-200）：對所有族群不健康。

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