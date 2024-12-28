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健康網》冬季空污免驚 營養師教你這樣吃

2024/12/28 09:34

面對冬季空污，營養師表示，β-胡蘿蔔素幫助提升上呼吸道抵抗能力。（圖取自freepik）

面對冬季空污，營養師表示，β-胡蘿蔔素幫助提升上呼吸道抵抗能力。（圖取自freepik）

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冬季空污威脅！ 國健署推3招自我防護顧健康

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著大陸冷氣團到來，氣溫降低之餘，空氣品質也隨之變差。東北季風增強，境外空污隨風進入本島，且大氣擴散條件不佳，細懸浮微粒與臭氧濃度容易升高。國健署已呼籲民眾提升自我保護力。

國健署表示，近日隨東北季風增強，雲嘉南地區擴散條件差，細懸浮微粒（PM2.5）與臭氧濃度容易上升，導致空氣品質惡化。另外新北市環保局提醒，近日受強烈大陸冷氣團南下，東北季風挾帶境外污染物進入台灣本島，影響北部地區之空氣品質，新北市有機會達到橘色提醒等級。

營養師高敏敏在粉專「高敏敏 營養師」表示，PM2.5會引起許多身體危機：

●過敏變嚴重：皮膚、鼻子、喉嚨等過敏發癢加重。

●呼吸道傷害：P.M2.5會沉積在支氣管及肺泡 易致支氣管纖維化、哮喘、肺活量下降、肺感染。

●工作效率、成績變差：若孩童長期吸入有毒空氣，恐會影響腦部組織 阻礙認知發展。

●心血管硬化：P.M2.5會進入血液 造成血管內壁發炎。

●眼睛癢：眼睛黏膜會接觸空汙 是最常受害的部位。

●肥胖、糖尿病：空污會引發身體發炎 降低人體管理胰島素能力。

冬季空污來臨，營養師提醒，空污期間避免長時間待在戶外，並且戴口罩。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

冬季空污來臨，營養師提醒，空污期間避免長時間待在戶外，並且戴口罩。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

營養師高敏敏提醒，想抗空汙、顧肺，可以這樣吃。

●白蘿蔔、白花椰、高麗菜：十字花科蔬菜富含蘿蔔硫素等 幫助防癌、抗氧化。

●南瓜、紅蘿蔔、地瓜：β-胡蘿蔔素幫助提升上呼吸道抵抗能力。

●大番茄、小番茄：茄紅素幫助修補受損細胞。

●芭樂、蓮霧、釋迦、奇異果：維他命C保護身體面受自由基傷害。

●酪梨、鮭魚、堅果、好油：Omega-3、維他命E幫助降低發炎反應 保護細胞膜上脂質不被氧化。

另外高敏敏提醒，食物攝取之外，空污期間也可以避免長時間待在戶外、並且戴上口罩做好隔離措施。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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