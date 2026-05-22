部立新營醫院急診推智慧分流 啟用急診動態即時顯示器

衛福部新營醫院急診室新啟用「急診動態即時顯示器」，顯示當班醫護專業資歷、空床資訊與留觀待床人數等資訊。（衛福部新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕衛福部新營醫院急診推智慧分流，急診室新啟用「急診動態即時顯示器」，將當班醫護專業資歷、空床資訊與留觀待床人數等資訊「數位化、全透明」，兼顧醫療品質與就醫尊嚴。

院長莊毓民說，新營醫院作為台南溪北地區僅有的兩家提供24小時急診服務的醫院之一，新營醫院不僅在災害與深夜堅守崗位，近期更全面升級急診硬體與智慧醫療系統，用透明化解就醫焦慮，守護民眾的健康。

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莊毓民表示，公立醫院肩負著落實醫療平權與照顧弱勢的社會責任，醫院除了實施「70床雙人房全部免差額」以減輕民眾經濟負擔，以及推動「電腦斷層當天完成、MRI三天內安排」的零等待影像醫療外，軟硬體的數位升級更是提升就醫品質的關鍵。

全新啟用的急診動態智慧看板，即時公布當班的急診專科醫師與專科護理師姓名與資歷，並呈現即時空床與留觀進度等資訊，減少過去民眾走進急診室的不安和焦慮。急診護理長吳佳容指出，急診室是高壓、緊急的環境，家屬在焦慮時容易因資訊不對等而產生誤解。有了急診動態智慧顯示，不僅減少重複詢問的時間，讓醫護團隊專注於臨床處置，更在無形中建立起護病之間的信任感，讓急診溝通變得更加順暢。」

副院長暨急診專科醫師李偉愷表示，溪北地區夜間急診量平時平均每日約40人次，數字看似不高，但對在地鄉親而言，這就是整個區域的「醫療安全底線」。新營醫院透過智慧分流系統與區域急重症聯防，確保急診系統全年無休、隨時可用。

去年7月丹娜絲風災，新營醫院急診室單日湧入超過120名需縫合外傷病患的極限挑戰，但急診團隊挺過來，莊毓民強調，醫院未來將持續強化智慧醫療體系，確保在日常或面對重大突發災害時，都能維持高韌性的醫療不中斷服務，並持續深耕後壁、鹽水、東山等眼科與急重症資源不足區。

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