苗栗爆麻疹境外移入！確診女曾赴頭份 匡列112人監測

苗栗縣新增1例麻疹境外移入確定病例，為30多歲外國籍女性，其足跡公布，曾於5月13日晚間6點到8點在頭份市大全聯的三商巧福用餐。（圖由苗栗縣衛生局提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣新增1例麻疹境外移入確定病例，為30多歲外國籍女性，曾於5月13日晚間6點到8點在頭份市大全聯的三商巧福用餐，苗栗縣衛生局已針對此個案匡列接觸者共112人，包含同住者、民宿餐飲業者及就醫接觸者，將持續進行健康監測至6月8日，並公布個案足跡，提醒曾與個案足跡重疊者，請進行自主健康監測至6月3日。

衛生局說明，該名外國籍女性於5月12日自泰國入境旅遊，5月15日開始有發燒症狀，5月17日從臉部、耳背到身體出現紅疹，經就醫後通報採檢，於5月21日疾病管制署研判為確定病例。

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衛生局表示，該個案曾於5月13日晚間6點到8點在頭份市大全聯的三商巧福用餐，苗栗縣衛生局就相關場域及大賣場已加強清消，並針對此個案匡列接觸者共112人，包含同住者、民宿餐飲業者及就醫接觸者，將持續進行健康監測至6月8日。同時公布個案足跡，提醒曾與個案足跡重疊者，請進行自主健康監測至6月3日。

衛生局指出，麻疹會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而傳染，傳染力非常強，確診者出疹前4天至後4天皆具有傳染力，感染後會有發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎及出疹等症狀。接觸者健康監測期間如無症狀可正常生活，建議要佩戴口罩，儘量避免出入人多擁擠的公共場所及接觸小於1歲嬰兒、尚未完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種之幼童、孕婦或免疫不全病人。

衛生局表示，如有紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等疑似症狀，請儘速與居住地衛生所、苗栗縣防疫專線（037）722620或1922聯繫，由衛生單位安排就醫，就醫時請主動告知醫師接觸史，以降低病毒傳播風險。

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