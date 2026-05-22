健康網》防失智護腦這樣做！ 研究揭堅持1件事 阿茲海默症風險降38％

腎臟科醫師江守山表示，研究發現，終身參與腦力活動，如閱讀等，有助降低罹患阿茲海默症風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，許多人都擔心老化帶來失智風險。腎臟科醫師江守山表示，根據國外1項研究發現，終身參與腦力活動，如閱讀、寫作和學習新語言，年老罹患阿茲海默症風險降低38%，也有助延後認知退化的發作時間。

江守山於臉書粉專發文表示，近期1項發表在國神經病學會的醫學期刊《神經病學》（Neurology）的研究，研究人員追蹤1939名平均年齡為80歲的成年人，時間長達8年。這些參與者在研究開始時，均未患有癡呆症。

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江守山說，研究團隊為了更了解終身學習與阿茲海默症的關係，檢視受試者人生3個階段的認知發展。包括：1.18歲前的生活因素：聽故事或閱讀書籍的頻率、家中是否有報紙和地圖、是否學過5年以上外語。2.中年生活充實度：40歲時的收入水平、獲取資源的機會、參觀博物館或圖書館的頻率。3.晚年的生活型態：80歲起是否著重閱讀、寫作或遊戲等活動。

多用腦有助防失智

江守山表示，研究期間有551名受試者罹患阿茲海默症，另有719名參與者則罹患輕度認知障礙。研究人員將受試者得分最高的10%與得分最低10%進行比較。在得分最高的參與者中，21%罹患上阿茲海默症，而得分最低的參與者的比例為34%，兩者差異顯著。經進一步排除年齡、性別和教育等因素，顯示終生維持較高生活豐富度者，阿茲海默症風險降低38%、輕度認知障礙風險也降低36%。

終身學習延緩發病

此外，生活豐富度最高的族群，平均94歲時患上阿茲海默症，而生活豐富度最低的族群，平均在88歲時便患上阿茲海默症，兩者相差6年時間。至於輕度認知障礙部分，生活豐富程度較高者平均85歲時出現症狀，而生活豐富程度較低者平均78歲時就出現症狀，兩者相差7年。

不過，江守山指出，研究人員強調，研究結果僅顯示兩者之間存在關聯，而非證明終身學習能直接預防阿茲海默症。另一個限制在於，受試者是在晚年才提供早年和中年經歷的細節，這可能會影響其記憶的準確性。

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