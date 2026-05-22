健康網》不胖也藏危機！ 醫揭「瘦型脂肪肝」更危險 肝癌風險增2倍

西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，研究指出，看起來瘦卻有脂肪肝的人其實更危險，提醒男性腰圍超過90公分、女性超過80公分就要警覺；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為身體精瘦比較健康，肥胖才會有脂肪肝問題。不過，西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，根據最新發表的大型追蹤研究指出，看起來瘦卻有脂肪肝的人，其實更危險。該研究追蹤超過18萬人、時間長達14年，結果發現，與一般患者相比，瘦型脂肪肝患者罹患肝癌等肝臟疾病風險增加2.14倍，死亡率也增加26%。

內臟脂肪是脂肪肝元凶

邱筱宸於臉書粉專發文表示，脂肪肝在醫學界已正名為「代謝異常脂肪肝病」，強調脂肪肝的核心是代謝異常與胰島素阻抗，而非單純胖不胖。她指出，肝臟就像物流中心，當攝取太多游離糖、含糖飲料和精緻澱粉，身體就會把這些多餘能量轉成三酸甘油酯，囤積在肝臟裡。

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邱筱宸進一步說明，瘦型脂肪肝最可怕的地方，不是全身脂肪太多，而是內臟脂肪偏高、BMI看起來卻正常，因此常常被輕忽，反而經常喝含糖飲料、吃精緻澱粉。2026年3月發表的1項研究，追蹤超過18萬人、長達14年，結果發現，與一般患者相比，瘦型脂肪肝患者的肝臟風險，如肝癌，增加了2.14倍，死亡率也增加26%。部分研究甚至觀察到，瘦型患者出現嚴重肝纖維化的比例，比肥胖患者還高。

遠離脂肪肝3重點

因此，邱筱宸提醒，想要遠離脂肪肝，日常生活應掌握以下原則：

●不要只看體重：體重計的數字會騙人，腰圍很誠實。男性腰圍超過90公分、女性超過80公分就要警覺。

●戒掉液態糖：手搖飲、加糖咖啡、果汁，這些都是肝臟的隱形壓力來源。果糖在水果裡是慢慢釋放，跟飲料情況完全不同。想吃甜應選擇需要咀嚼、有纖維的原型水果。

●練出肌肉：肌肉是身體處理血糖的大型工廠，多做阻力訓練增加肌肉量，能改善胰島素阻抗，讓肝臟負擔減輕，對瘦型脂肪肝的人尤其關鍵。

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