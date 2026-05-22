自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不吃白飯、水果血糖還是飆！ 醫曝胰臟被埋了 這食物是元凶

2026/05/22 19:17

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，為了控制血糖，很多人不敢吃白飯、水果，卻改吃滷豬腳、牛排等肉類，造成內臟脂肪過高；示意圖。（圖取自freepik）

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，為了控制血糖，很多人不敢吃白飯、水果，卻改吃滷豬腳、牛排等肉類，造成內臟脂肪過高；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為了控制血糖，很多人不敢吃白飯、水果，卻改吃滷豬腳、五花肉、牛排，導致血糖不降反升。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，造成糖尿病主要的原因並不是澱粉吃太多，而是內臟脂肪超標到把胰臟埋起來。國外學者指出，每個人都有子己能承受的脂肪上限，一旦超過限制，內臟脂肪就會堆積在肝臟、胰臟，導致胰島素分泌跟血糖代謝崩壞，糖尿病找上門。

蕭捷健於臉書粉專發文指出，根據國外學者提出的概念，每個人的身體，都有自己能承受的脂肪上限，稱為「個人脂肪閾值」（Personal Fat Threshold）。超過這條界線，內臟脂肪就會堆積在肝臟與胰臟。胰島素分泌跟血糖代謝就會壞掉，導致糖尿病找上門。而且這條界線與BMI沒有絕對關係，肥胖的人可能還沒超過界線、瘦的人卻可能早就超過了。

吃肥肉增加脂肪堆積

蕭捷健表示，門診不少長輩遵從醫囑不吃白飯、水果也戒了，卻改吃滷豬腳、牛排、五花肉，認為肉沒糖應該很安全。結果半年後回診，糖化血色素不降反升，胰臟功能也變差。問題就在於紅肉、加工肉、油花太多的肥肉，它們的飽和脂肪會堆在胰臟跟肝臟周圍，這也是分泌胰島素跟處理血糖的關鍵工廠。脂肪一堆積，工廠就罷工。

3招可移開胰臟脂肪

蕭捷健指出，胰臟就像一台24小時不停工的小發電廠，長期高糖高碳水，會讓發電廠過熱燒壞；長期高飽和脂肪，則會讓脂肪一層層堆在發電廠周圍，影響正常散熱。他說，想將堆在胰臟上的脂肪挪開，必須做到以下3件事：

飲食順序正確：每餐先吃蛋白質再吃菜、澱粉留到最後。Weill Cornell 2015年發表在 《Diabetes Care》的研究證實，光是更換順序，餐後60分鐘血糖直接降36.7%。

飯後動15分鐘：吃完飯馬上走動，肌肉一收縮就會主動把血糖抓進去用，根本不需要胰島素，可以再降30–50 mg/dL。

把肌肉長回來：對糖友來說，肌肉就是「儲存糖的倉庫」。每週2次徒手深蹲、跪姿伏地挺身，倉庫蓋大了，糖就有地方收。

減重有助緩解糖尿病

蕭捷健強調，透過結構化體重管理，46% 的糖友 1 年內可進入緩解、不用再吃藥；減重超過15公斤者，86%可進入緩解。確診糖尿病時間越短、機會越大。6年內勝率最高，10年內都還有機會。他並提醒用藥糖友絕對切勿自行停藥、減藥，應先把飲食跟運動做對，量血糖、回診跟主治醫師討論減藥節奏。藥跟飲食一起壓，會嚴重低血糖。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中