健康網》不吃白飯、水果血糖還是飆！ 醫曝胰臟被埋了 這食物是元凶

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，為了控制血糖，很多人不敢吃白飯、水果，卻改吃滷豬腳、牛排等肉類，造成內臟脂肪過高；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為了控制血糖，很多人不敢吃白飯、水果，卻改吃滷豬腳、五花肉、牛排，導致血糖不降反升。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，造成糖尿病主要的原因並不是澱粉吃太多，而是內臟脂肪超標到把胰臟埋起來。國外學者指出，每個人都有子己能承受的脂肪上限，一旦超過限制，內臟脂肪就會堆積在肝臟、胰臟，導致胰島素分泌跟血糖代謝崩壞，糖尿病找上門。

蕭捷健於臉書粉專發文指出，根據國外學者提出的概念，每個人的身體，都有自己能承受的脂肪上限，稱為「個人脂肪閾值」（Personal Fat Threshold）。超過這條界線，內臟脂肪就會堆積在肝臟與胰臟。胰島素分泌跟血糖代謝就會壞掉，導致糖尿病找上門。而且這條界線與BMI沒有絕對關係，肥胖的人可能還沒超過界線、瘦的人卻可能早就超過了。

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吃肥肉增加脂肪堆積

蕭捷健表示，門診不少長輩遵從醫囑不吃白飯、水果也戒了，卻改吃滷豬腳、牛排、五花肉，認為肉沒糖應該很安全。結果半年後回診，糖化血色素不降反升，胰臟功能也變差。問題就在於紅肉、加工肉、油花太多的肥肉，它們的飽和脂肪會堆在胰臟跟肝臟周圍，這也是分泌胰島素跟處理血糖的關鍵工廠。脂肪一堆積，工廠就罷工。

3招可移開胰臟脂肪

蕭捷健指出，胰臟就像一台24小時不停工的小發電廠，長期高糖高碳水，會讓發電廠過熱燒壞；長期高飽和脂肪，則會讓脂肪一層層堆在發電廠周圍，影響正常散熱。他說，想將堆在胰臟上的脂肪挪開，必須做到以下3件事：

●飲食順序正確：每餐先吃蛋白質再吃菜、澱粉留到最後。Weill Cornell 2015年發表在 《Diabetes Care》的研究證實，光是更換順序，餐後60分鐘血糖直接降36.7%。

●飯後動15分鐘：吃完飯馬上走動，肌肉一收縮就會主動把血糖抓進去用，根本不需要胰島素，可以再降30–50 mg/dL。

●把肌肉長回來：對糖友來說，肌肉就是「儲存糖的倉庫」。每週2次徒手深蹲、跪姿伏地挺身，倉庫蓋大了，糖就有地方收。

減重有助緩解糖尿病

蕭捷健強調，透過結構化體重管理，46% 的糖友 1 年內可進入緩解、不用再吃藥；減重超過15公斤者，86%可進入緩解。確診糖尿病時間越短、機會越大。6年內勝率最高，10年內都還有機會。他並提醒用藥糖友絕對切勿自行停藥、減藥，應先把飲食跟運動做對，量血糖、回診跟主治醫師討論減藥節奏。藥跟飲食一起壓，會嚴重低血糖。

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