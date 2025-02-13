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健康 > 傷病癌症 > 外傷

新光三越氣爆》傷者多重器官打擊 身心傷害「沒有終點」

2025/02/13 17:13

新光三越發生氣爆，一樓滿目瘡痍。（記者蘇金鳳攝）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台中新光三越在今（13）日發生氣爆意外，釀成多人傷亡，引發各界對於傷者狀況的憂心。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒說明，室內氣爆意外除了衝擊波造成的傷害以外，可能造成燒傷與化學性肺炎等。

黃軒在臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」說明，室內氣爆事故對身體傷害以及預後等細節。

首先，室內氣爆意外首要影響是人員傷亡：高溫、衝擊波、建築倒塌，這些都會在現場發生，立即導致嚴重燒傷、骨折，甚至死亡。此外，倖存者、救援人員與受影響社區居民，日後也可能經歷創傷後壓力症候群（PTSD），出現焦慮、失眠與恐懼症狀。

另方面，現場烈焰到傷害部分，依照爆炸醫學與職業環境醫學的研究，共分有：

1.急性期傷害：

黃軒表示可想成是「當下多重物理化學攻擊」。研究人員分析了，全球327起工業氣爆事故，發現：

●複合性燒傷：據統計83%傷患合併二度以上燒傷，平均燒傷體表面積達 32%。另外丙烯腈（常見管線氣體）燃燒產生的氰化氫，會使皮膚壞死深度增加1.7倍

●爆震傷部分分成：

原發性損傷：「衝擊波」會導致肺泡破裂（CT顯示氣胸發生率達41%） ；

次級損傷：「飛濺物」造成穿透傷（肝臟撕裂傷風險增加 5.3倍）；

三級損傷：「拋擲撞擊」引發了顱骨骨折（發生率 28%vs 一般創傷 6%）。

2.中期（3-7天之後）的併發症：

這時是「沉默器官」受侵襲。

●化學性肺炎：研究指出，苯系化學物吸入者，72小時後，會出現瀰漫性肺泡損傷（DAD）。支氣管肺泡灌洗液中IL-8濃度快速飆升19倍，預示未來肺纖維化風險。

●腎毒性危機：如果有丙烯爆炸，其產生的 甲基丙烯酸甲酯代謝物，會與腎小管細胞 谷胱甘肽結合。事故後7天內血清肌酸酐上升幅度 >0.3 mg/dL者，3年內，慢性腎病風險，也增加4.8倍。

3.長期（出院後）後遺症

研究追蹤那些氣爆倖存者發現：呼吸系統部分，小氣道功能障礙發生率 67%；高解析CT顯示 蜂窩肺特徵，會提早11.3年出現。神經系統部分，揮發性有機物（VOCs）穿透血腦屏障，可能會導致白質高信號體積增加38%；有些倖存者，事故5年後認知功能衰退速度，較常人快2.4倍。

心理創傷部分，研究早就顯示：複雜性PTSD發生率，可達 54%，伴隨獨特症狀：83%患者對瓦斯氣味產生恐慌反應；67%出現「火光閃回」現象 。

最後研究人員發現：氣爆暴露者其DNA甲基化了年齡，也就是較實際同年齡者，提早老化了8.7歲；每超前1歲（提早老化一年）心血管事件風險增加 17%。

最後黃軒總結，氣爆傷害，是場「沒有終點的馬拉松」，從急性期的多重器官打擊大量的傷害，到潛伏多年的身體外表的變化，需建立幸存者，長期健康監測追蹤。

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