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新光三越氣爆》釀2死 多人受傷！ 消防局曝「4步驟」保命

2025/02/13 16:12

台中新光三越在今（13日）早發生氣爆意外，消防局已啟動重大傷亡機制應變。（資料照）

台中新光三越在今（13日）早發生氣爆意外，消防局已啟動重大傷亡機制應變。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台中新光三越在今（13日）早發生氣爆意外，釀成多人傷亡，消防局已啟動重大傷亡機制應變，消防局初步調查，案發原因疑是新光三越12樓拆卸裝潢。

瓦斯方便，但也因為易燃、易爆炸性，使用不慎則會造成重大災害！當空氣中天然氣濃度達5-15%，液化石油氣濃度達1.95-9%時，若被火源引燃便會引發爆炸。

內政部消防署指出，察覺瓦斯外洩，遵守「禁、關、推、離」四步驟，能讓危害降到最低。金門縣消防局提到，可能造成氣爆的原因，像是器具故障、人為疏失等等；以及避免瓦斯氣爆的4種方法：要確實關閉、經常檢查、無法點著時先關閉、有瓦斯味別開關電器。同時金門縣府也提供預防4法。

瓦斯外洩緊急處置要領

●禁：禁止開、關任何電器，以免產生火花。

●關：關閉瓦斯總開關或瓦斯桶開關閥。

●推：輕輕推開窗戶通風，讓瓦斯飄散出去。

●離：離開現場到戶外，並撥打119報案。

金門縣消防局指出，避免瓦斯氣爆的4種方法：要確實關閉、經常檢查、無法點著時先關閉、有瓦斯味別開關電器；示意圖。（圖取自freepik）

金門縣消防局指出，避免瓦斯氣爆的4種方法：要確實關閉、經常檢查、無法點著時先關閉、有瓦斯味別開關電器；示意圖。（圖取自freepik）

造成氣爆的可能原因

1.器具故障：瓦斯爐具開關故障、遭老鼠咬破，亦或是瓦斯皮管磨損老舊破裂。

2.人為疏失：開關沒關好，瓦斯持續外洩，因使用火源或開啟電器，而產生火花，引發瓦斯氣爆。

3.刻意打開：當瓦斯外洩，濃度達爆炸界限時，因火源（花）引發氣爆。

避免氣爆4方法

●桶裝瓦斯之橡皮管要經常檢查，發現龜裂破損立即換新。

●瓦斯爐具使用後，應確實關閉瓦斯桶，及瓦斯爐開關。

●瓦斯爐火無法點著時，請先關閉，等漏出的瓦斯散去後，再重新點火。

●聞到瓦斯味「不可以」開、關電器，如排油煙機、電風扇。

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