健康網》台中新光三越氣爆 醫談傷者最壞情況之一

台中新光三越驚傳氣爆，造成多人受傷。（市府提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台中新光三越在今（13）日中午驚傳氣爆意外，釀成多人傷亡。多樓層落地窗破裂飛散四處，發生原因尚待釐清。台北市立聯合醫院整合醫學照護科醫師姜冠宇表示，這類意外的傷患很可能發生震裂肺，壓力波震動導致肺泡與微血管破裂，接著肺出血或肺水腫進展成氣胸等狀況。

姜冠宇在粉專「姜冠宇醫師」說明，對於氣爆這類的意外，醫師面對傷患，最需要嚴加戒備的狀況之一，是遇到「震裂肺」（blast lung）。壓力波震動而導致肺泡和微血管破裂，接著肺出血、肺水腫，進展成為氣胸加血胸、肺泡塌陷，還包含氣栓，血液出現氣體跑到腦部栓塞。「因為都肺水腫又出血，輸血、輸液要怎麼抓平衡，非常考驗臨床感。若有這樣的傷患，呼吸器與葉克膜的ICU也很重要。」

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姜冠宇補充，不只有震裂肺，現場除了確認呼吸暢通，持續監測意識也很重要。免得有大量內出血、腦出血沒注意到。這類意外需要搶救時間，「如果發生在戰地，那種有連續爆炸的情況下，恐怕這種傷患是沒辦法擺第一處理的。」

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