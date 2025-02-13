健康網》諾羅疫情嚴峻 醫：嘔吐物藏千萬病毒

近期諾羅病毒疫情嚴峻，不少人的假期在上吐下瀉中渡過。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日不少人飽受上吐下瀉之苦，甚至部分人的春節連假，是躺在床上虛弱地度過。兒科醫師王韋力說明，一次的嘔吐，其中就藏有上千萬個諾羅病毒，而要致病只要100個病毒量即可。也談到自己「過去感染過諾羅，一週瘦了3公斤。」

疾管署在11日例行記者會表示，腹瀉門診急診單週突破30萬人次，為近10年新高。同時腹瀉門急診單週突破30萬人次，群聚案檢出以諾羅病毒為主。

王韋力在臉書粉專「威力醫師的育兒週記-王韋力」說明，只要100隻諾羅病毒就會讓你生病，然後一次的嘔吐，其飛沫跟嘔吐物大概有幾千萬隻病毒在裡面。同時稱自己過去也得過，一週就瘦了3公斤。

衛福部疾管署表示，酒精性消毒劑對引起腸胃炎的病毒殺滅效果不佳，須使用較高濃度的稀釋漂白水。稀釋漂白水前應穿戴手套、口罩及防水圍裙，稀釋的漂白水應當天配製並標示日期名稱，未使用的部分在24小時後應丟棄。

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