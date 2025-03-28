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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》糖尿病初期無症狀 醫：抽血驗「這2指標」可早期診斷

2025/03/28 20:23

醫師指出，糖尿病初期往往沒有明顯症狀，因此透過定期健康檢查及早發現，對於預防疾病發展非常重要。（圖擷取自shutterstock）

醫師指出，糖尿病初期往往沒有明顯症狀，因此透過定期健康檢查及早發現，對於預防疾病發展非常重要。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病是由高血糖引發的疾病，若未能及時控制，長期的血糖過高可能會導致心臟病、中風與腎臟衰竭等嚴重併發症。林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科醫師許哲綸指出，糖尿病初期沒有明顯症狀，診斷糖尿病的主要指標包括空腹血糖與糖化血色素（HbA1c）。若空腹血糖超過126 mg/dL，或糖化血色素超過6.5%，就可能罹患糖尿病，需進一步由醫師確認診斷。透過定期健康檢查及早發現，對於預防疾病發展非常重要。

許哲綸在臉書粉專「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」與個人網站中提到，由於糖尿病的併發症可能在發病10至20年後才逐漸顯現，若等到症狀出現才開始控制血糖，身體已經可能受到不可逆的損害。因此，透過健康飲食、適量運動與藥物治療，將血糖維持在正常範圍內，就能有效降低糖尿病帶來的健康風險。

許哲綸說明，糖尿病本質上是「會造成疾病的高血糖」，只要能夠良好控制血糖，遠離併發症風險，就能與健康的人一樣維持良好生活品質。及早發現與積極控制糖尿病，是確保健康與快樂的人生的關鍵。

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