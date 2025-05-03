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膀胱癌「三合一組合式放療」 保留膀胱新選擇

2025/05/03 05:30
膀胱癌「三合一組合式放療」 保留膀胱新選擇

▲若確診侵犯型膀胱癌，可與醫師討論最適合自己的治療方式，以達到最佳的疾病控制，並兼顧膀胱功能與生活品質；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／洪儷中

65歲的C先生因無痛性血尿就診，檢查發現膀胱內有3.5公分腫瘤，切片證實為泌尿上皮癌，且已侵犯膀胱外組織，診斷為第3期膀胱癌。

醫師建議2種治療方式，1.先進行化療縮小腫瘤，再施行根治性膀胱切除與重建；2.保留膀胱，採取「經尿道內視鏡腫瘤切除手術」（TURBT），再同步接受化療與放療（CCRT）。

C先生選擇保留膀胱，完成TURBT，但遲遲不願接受放療。接受2個月化療後，檢查未發現腫瘤，他誤以為已痊癒，未回診追蹤。然而，不到3個月，因泌尿道症狀復發再次就診，確認膀胱腫瘤復發，並導致右側輸尿管及腎臟水腫。這次他終於願意配合完整治療。

膀胱癌源於膀胱黏膜層，若侵犯逼尿肌或膀胱外組織，即為侵犯型膀胱癌（第2期以上），治療分為膀胱切除或保留膀胱2種方式。許多患者難以接受膀胱切除後，需終生使用蓄尿袋或適應人工膀胱，因此「三合一組合式治療」成為保留膀胱的選擇。

腫瘤控制率近7成 3-5年存活率約50-65%

完整的三合一治療包含TURBT、同步化療與放療（CCRT），療程約6-7週，膀胱腫瘤控制率近7成，3-5年存活率約50-65%，與膀胱切除治療成效相當。

研究顯示，腫瘤較小、對放化療反應良好，或膀胱刮除較徹底的患者，控制率更高。然而，C先生因未接受放療，導致病情未受良好控制，最終仍須進一步治療。

同步放化療可能引起疲憊、頻尿、解尿困難、血球降低及食慾不振等副作用，但大多可於治療後恢復。與膀胱切除相比，保留膀胱的患者對生活品質與排尿功能滿意度普遍較高。此外，現代放射治療技術進步，透過影像導引精準鎖定腫瘤位置，提高治療效果並降低副作用。

若確診侵犯型膀胱癌，患者可與泌尿科醫師討論膀胱切除手術的可行性，或至放射腫瘤科諮詢三合一組合式治療的放射治療細節，以達到最佳的疾病控制，同時維持膀胱功能與生活品質。

（作者為彰化基督教醫院放射腫瘤部醫師）

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