自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

29歲就中風 先天性「心臟破洞」惹禍

2025/05/03 05:30
29歲就中風 先天性「心臟破洞」惹禍

▲頭暈和半側肢體無力勿輕忽；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shuttetstock）

文／洪錫全

29歲陳小姐，沒有抽菸、喝酒習慣，也沒有高血壓、高血糖、高血脂問題，卻突然出現頭暈和半側肢體無力。緊急就醫診斷為缺血性腦中風，所幸症狀輕微，治療後康復。由於年紀輕且無常見危險因子，神經科醫師安排詳細檢查，最終在心臟超音波中發現未閉合的卵圓孔（PFO）。陳小姐接受心導管手術成功關閉卵圓孔，隔天順利出院，追蹤2年多未再中風。

缺血性中風是腦血管阻塞，常見原因為三高及老化，但4近成患者找不到明確原因，稱為「隱源性中風」，其中卵圓孔是1個重要因素。卵圓孔是胎兒時期心房間的必要通道，出生後大多自然關閉，但仍有部分成人維持開啟。若靜脈小血栓經卵圓孔進入動脈循環，可能流至腦部引發中風。

心臟「卵圓孔」未閉合 小血栓阻塞腦血管

卵圓孔在健康人中並不少見，但若中風患者年輕且無其他明顯危險因子，卵圓孔便成為可疑原因。若心臟超音波檢查證實穿過卵圓孔的異常血流，將其關閉可有效預防再發中風。需注意的是，尚未中風者不建議主動關閉，因為益處有限。

目前修補卵圓孔已無需開胸，透過心導管微創方式，將關閉器由鼠蹊部血管送至心房放置，1小時左右即可完成，術後4小時可下床，隔天出院，安全性高且恢復迅速。

卵圓孔屬於先天性心臟異常，通常由兒童心臟科醫師負責診治。如果年輕時中風且找不到明確原因，建議諮詢醫師，評估是否進行卵圓孔檢查與治療。及早發現、及早處置，有助於降低再次中風風險，守護未來健康。

（作者為國泰綜合醫院兒童醫學部主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中