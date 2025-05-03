29歲就中風 先天性「心臟破洞」惹禍

▲頭暈和半側肢體無力勿輕忽；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shuttetstock）

文／洪錫全

29歲陳小姐，沒有抽菸、喝酒習慣，也沒有高血壓、高血糖、高血脂問題，卻突然出現頭暈和半側肢體無力。緊急就醫診斷為缺血性腦中風，所幸症狀輕微，治療後康復。由於年紀輕且無常見危險因子，神經科醫師安排詳細檢查，最終在心臟超音波中發現未閉合的卵圓孔（PFO）。陳小姐接受心導管手術成功關閉卵圓孔，隔天順利出院，追蹤2年多未再中風。

缺血性中風是腦血管阻塞，常見原因為三高及老化，但4近成患者找不到明確原因，稱為「隱源性中風」，其中卵圓孔是1個重要因素。卵圓孔是胎兒時期心房間的必要通道，出生後大多自然關閉，但仍有部分成人維持開啟。若靜脈小血栓經卵圓孔進入動脈循環，可能流至腦部引發中風。

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心臟「卵圓孔」未閉合 小血栓阻塞腦血管

卵圓孔在健康人中並不少見，但若中風患者年輕且無其他明顯危險因子，卵圓孔便成為可疑原因。若心臟超音波檢查證實穿過卵圓孔的異常血流，將其關閉可有效預防再發中風。需注意的是，尚未中風者不建議主動關閉，因為益處有限。

目前修補卵圓孔已無需開胸，透過心導管微創方式，將關閉器由鼠蹊部血管送至心房放置，1小時左右即可完成，術後4小時可下床，隔天出院，安全性高且恢復迅速。

卵圓孔屬於先天性心臟異常，通常由兒童心臟科醫師負責診治。如果年輕時中風且找不到明確原因，建議諮詢醫師，評估是否進行卵圓孔檢查與治療。及早發現、及早處置，有助於降低再次中風風險，守護未來健康。

（作者為國泰綜合醫院兒童醫學部主治醫師）

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