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健康網》做電腦斷層為何拿到化痰藥？ 食藥署揭用途：保護「這」器官
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾在接受電腦斷層（CT）等影像檢查後，會對拿到一包化痰藥感到疑惑，甚至懷疑是否領錯藥。對此，食藥署提到，這並非單純用來化痰，而是為了減少顯影劑可能對腎臟造成的損害。顯影劑雖能協助提高影像清晰度，卻也會對腎臟造成一定壓力，特別是可能引發腎臟血流減少、造成腎小管缺氧，並促進自由基產生，使腎細胞面臨氧化傷害風險。
食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文表示，在進行需要注射顯影劑的影像檢查時，有些醫師會開立化痰藥「乙醯半胱胺酸」（Acetylcysteine），這可不是搞錯，而是一種很常見的用法。因為顯影劑雖然能幫助影像看得更清楚，但對腎臟有一點壓力，可能會導致腎臟的血流減少，導致腎小管缺氧；也會促進自由基產生，造成細胞受損。
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食藥署提到4類人是高風險族群：
●慢性腎臟病患者。
●糖尿病患者且控制不佳。
●年長者。
●服用部分高血壓藥物患者。
食藥署提到，乙醯半胱胺酸是製造「穀胱甘肽」（Glutathione）的前驅物。穀胱甘肽是一種強效的天然抗氧化劑，能夠中和自由基，進而保護腎臟細胞免受氧化傷害。此外，它也有助於血管舒張與促進腎臟血流。
食藥署提醒，進行這類檢查期間，除了按時服用藥物外，更應多補充水分，以幫助體內將顯影劑代謝排出。若服藥期間出現任何不適，應立即諮詢醫師或藥師，切勿自行停藥或更改劑量，以確保用藥安全與身體健康。
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