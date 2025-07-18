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健康 > 杏林動態

助兩兒女樂觀抗癌 台東馬偕關懷師自己也罹癌陷昏迷

2025/07/18 10:10

一家5口3人罹癌！台東馬偕醫院關懷師馬秋琴（病床上）照顧罹癌兒女馬漢忠（右3）、馬漢敬（右2），自己卻也罹癌後昏迷。（台東馬偕提供）

一家5口3人罹癌！台東馬偕醫院關懷師馬秋琴（病床上）照顧罹癌兒女馬漢忠（右3）、馬漢敬（右2），自己卻也罹癌後昏迷。（台東馬偕提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕曾得過總統教育獎及熱愛生命獎的「微笑小太陽」馬漢忠，在一出生就罹癌，5年前妹妹馬漢敬也罹癌。任職台東馬偕醫院關懷師的媽媽馬秋琴細心照料下，與癌共存；現在卻連馬秋琴也患腦癌，手術後陷入昏迷，兒女含淚聲聲呼喚媽媽，請再跟他們說說話！

1993年出生的馬漢忠，11個月大時，被診斷出「原始性外胚胎惡性腫瘤」第4期，只能存活3年，他卻自幼樂觀抗癌，克服跛腳及長年帶著尿布的不便，國中時期因獨特的生命經驗，陸續成為總統教育獎、全球熱愛生命獎得主。

馬漢敬5年前仍就讀台東大學時，被診斷出「淋巴癌」第3期，挺過多次手術、化療，原以為哥哥馬漢忠從小罹癌，神給家裡的狀況就到哥哥為止，卻又突然給了挑戰。

但命運不終止對他們家的考驗。馬秋琴在在醫院陪伴過無數癌友，在家更是罹癌兒女的靠山，去（2024）年8月，以為視力出問題，走路不平衡，歷經各種檢查竟發現腦幹1.48公分惡性腫瘤，根本不能手術取出。

馬秋琴照顧2個癌症的孩子，如今卻是自己親身經歷，兒女反而成為她的人生老師，當她掉髮、嘔吐、胃口差不想吃東西時，兒女就會鼓勵她：「這是必然的過程，熬過就是了」！今（2025）年5月遠赴高雄動手術後至今卻昏迷至今。

台東馬偕表示，為協助度過難關，啟動設立資深關懷師馬秋琴捐款專款帳戶，員工發揮互愛精神奉獻。周大觀基金會創辦人周進華表示，馬秋琴是他見過全球最偉大的媽媽，期待社會更多的愛心一起來幫助這個家庭。

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