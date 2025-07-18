紅姐熱！醫院海報「來了都來了、健檢做了嗎」 網：臭臭、去洗洗

李綜合醫院海報搭上時事梗，引發熱議。（圖取自李綜合醫院臉書）

〔記者張軒哲／台中報導〕中國南京焦姓偽娘網紅「南京紅姐」上網成功騙砲1691名男子，紅姐偷拍性愛過程竟上網販售，影片在世界各地流傳，在台灣更是引起熱議，影片男子相貌與特徵，包括對話情節，連日討論度破表。大甲李綜合醫院企劃處的小編，把最近最夯的梗「來都來了」變成衛教的梗圖，成功達到宣傳效果，有網友旋即留言「臭臭、去洗洗」讓看過影片民眾會心一笑。

院方搭上時事，設計宣傳海報，以貌似紅姊、烏茲別克鬍子帥哥為海報人物，提醒民眾到醫院了，「來了都來了、健康檢查，你做了嗎」。同時，把國健署提供給民眾免費健康的項目，告訴民眾，到醫院看診，如果還沒有做公費的健檢，要記得做。

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醫院小編將海報分享到大甲地區社群網站，引發熱議，院方今日指出，從後台查到點閱數破2萬，網友也踴躍留言，呼籲健檢民眾要記得帶健保卡，不要帶半桶沙拉油跟西瓜。

李綜合醫院海報搭上時事梗，引發熱議。（李綜合醫院提供）

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