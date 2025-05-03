健康網》吃對好油護血管 醫：三高族都缺「這種好脂肪」

醫師建議，想要保護血管健康，飲食別再零油而是要挑好油，像是食用冷壓橄欖油、點心改吃一小把原味堅果、吃點生魚片補充Omega-3等都不錯；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一旦水管失去外層保護膠帶，很快就會漏水生鏽，甚至堵塞。三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，最新研究顯示，人體血管其實也有一層類似的天然保護膜，是一種叫做神經醯胺（Ceramide）的特殊脂質，就像血管壁的潤滑防護層。並指出，三高族群真正的問題並非脂肪太多，而是神經醯胺太少，導致血管更容易發及堵塞。

蕭捷健於臉書粉專「減重醫師 蕭捷健」發文指出，今年2月發表在《自然》（Nature）期刊的研究指出，神經醯胺形同血管保護層，在肥胖、糖尿病或有三高困擾族群身上，這種脂質反而常常太少。而偷走這層保護膜的幕後黑手，就是一種叫做 Nogo-B的蛋白質。當身體處於慢性發炎或代謝壓力下，Nogo-B就會跳出來搗亂，阻止身體製造足夠的神經醯胺來保護血管。

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失去保護膜，恐導致血管壁失去屏障，更容易被刺激、引發炎症反應；失去彈性，就像老化的水管，血管壁變得僵硬，增加高血壓風險；長期發炎和損傷，容易導致動脈粥狀硬化，增加心肌梗塞、中風。

醫師表示，每週累積150分鐘快走或阻力訓練，加上每晚7小時睡眠，都是降低慢性發炎、間接「關掉」Nogo-B的免費藥方；情境照。（圖取自shutterstock）

因此蕭捷健呼籲，若想提升神經醯胺、穩定血管健康，可從以下3方面著手

●別再零油而是挑好油：沙拉加一匙冷壓橄欖油、點心改吃一小把原味堅果；飽和脂肪自然從蛋黃、乳製品、瘦肉攝取就夠，吃點生魚片補充omega-3。

●穩定血糖壓低發炎：少喝含糖飲、白麵包；把精製澱粉換成全穀雜糧。血糖波動小，Nogo-B不易被拉高，神經醯胺保護膜自然穩。

●讓身體動起來：每週累積150分鐘快走或阻力訓練，加上每晚7小時睡眠，都是降低慢性發炎、間接「關掉」Nogo-B的免費藥方。

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