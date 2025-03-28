健康網》私密處反覆感染恐是糖尿病警訊！ 醫點名3婦科症狀

醫師表示，反覆陰道或泌尿道感染，小心是糖尿病前期警訊；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病前期症狀不易發現，往往讓許多人忽略。一些看似平常不過的婦科症狀，竟可能是糖尿病前期的警訊！初日診所減重專科暨家醫科醫師李思賢提醒，月經不規律、多毛與上半身肥胖，甚至是反覆陰道或泌尿道感染，可能與血糖升高、胰島素阻抗有關，別忽略這些徵兆，應定期檢測、調整飲食和運動，預防糖尿病的發生。

李思賢在臉書專頁「初日診所」與Youtube頻道分享，若發現自己不僅有糖尿病的家族史，還經常感到疲倦、壓力大、甚至月經不規律，可能需要多多注意了！在診間中，常發現女性患者反映出現月經不規律、經量異常、尿頻等症狀，進一步抽血檢查後，發現血糖值已經偏高，並且胰島素阻抗問題相當嚴重。其實以下3婦科症狀，與糖尿病前期間，存在著密切的聯繫。

請繼續往下閱讀...

醫師指出，血糖和胰島素的波動會直接影響女性的荷爾蒙分泌，造成經期不穩定；圖為情境照。（圖取自freepik）

●月經不規律與經量變化：這種情況通常是胰島素阻抗的徵兆。血糖和胰島素的波動會直接影響女性的荷爾蒙分泌，造成經期不穩定，建議多攝取富含纖維的十字花科蔬菜和芽苗類食物，並補充穀胱甘肽，幫助肝臟代謝多餘的雌激素，恢復月經週期的正常。

●多毛與上半身肥胖：當體內的雄性激素過高時，會出現多毛的情況，並且可能伴隨著上半身肥胖，這通常是胰島素阻抗加劇的結果，同時亦導致月經不規律及不孕問題，建議透過控糖飲食，並補充富含鎂、鋅和維他命B等營養素，幫助改善。

●反覆陰道或泌尿道感染：高血糖者，尿液中的糖分會成為細菌滋生的溫床，進而增加陰道和泌尿道感染的風險，因此建議調整飲食外，還要增加維生素D3和Omega-3的補充，並且適當補充益生菌，維持私密處的健康。

李思賢提醒，千萬別忽視糖尿病前期的徵兆，藉由定期檢測、調整飲食和運動習慣，改善這些狀況，預防糖尿病的發生。

初日診所減重專科暨家醫科醫師李思賢。（初日診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法