自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》私密處反覆感染恐是糖尿病警訊！ 醫點名3婦科症狀

2025/03/28 21:43

醫師表示，反覆陰道或泌尿道感染，小心是糖尿病前期警訊；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師表示，反覆陰道或泌尿道感染，小心是糖尿病前期警訊；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病前期症狀不易發現，往往讓許多人忽略。一些看似平常不過的婦科症狀，竟可能是糖尿病前期的警訊！初日診所減重專科暨家醫科醫師李思賢提醒，月經不規律、多毛與上半身肥胖，甚至是反覆陰道或泌尿道感染，可能與血糖升高、胰島素阻抗有關，別忽略這些徵兆，應定期檢測、調整飲食和運動，預防糖尿病的發生。

李思賢在臉書專頁「初日診所」與Youtube頻道分享，若發現自己不僅有糖尿病的家族史，還經常感到疲倦、壓力大、甚至月經不規律，可能需要多多注意了！在診間中，常發現女性患者反映出現月經不規律、經量異常、尿頻等症狀，進一步抽血檢查後，發現血糖值已經偏高，並且胰島素阻抗問題相當嚴重。其實以下3婦科症狀，與糖尿病前期間，存在著密切的聯繫。

醫師指出，血糖和胰島素的波動會直接影響女性的荷爾蒙分泌，造成經期不穩定；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，血糖和胰島素的波動會直接影響女性的荷爾蒙分泌，造成經期不穩定；圖為情境照。（圖取自freepik）

●月經不規律與經量變化：這種情況通常是胰島素阻抗的徵兆。血糖和胰島素的波動會直接影響女性的荷爾蒙分泌，造成經期不穩定，建議多攝取富含纖維的十字花科蔬菜和芽苗類食物，並補充穀胱甘肽，幫助肝臟代謝多餘的雌激素，恢復月經週期的正常。

●多毛與上半身肥胖：當體內的雄性激素過高時，會出現多毛的情況，並且可能伴隨著上半身肥胖，這通常是胰島素阻抗加劇的結果，同時亦導致月經不規律及不孕問題，建議透過控糖飲食，並補充富含鎂、鋅和維他命B等營養素，幫助改善。

●反覆陰道或泌尿道感染：高血糖者，尿液中的糖分會成為細菌滋生的溫床，進而增加陰道和泌尿道感染的風險，因此建議調整飲食外，還要增加維生素D3和Omega-3的補充，並且適當補充益生菌，維持私密處的健康。

李思賢提醒，千萬別忽視糖尿病前期的徵兆，藉由定期檢測、調整飲食和運動習慣，改善這些狀況，預防糖尿病的發生。

初日診所減重專科暨家醫科醫師李思賢。（初日診所提供）

初日診所減重專科暨家醫科醫師李思賢。（初日診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中