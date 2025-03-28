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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》夫妻吃香蕉通便竟血鉀飆高！ 醫：猝死風險恐增3倍

2025/03/28 17:19

醫師指出，腎功能正常的健康人而言，香蕉是補充鉀離子的好選擇；但慢性腎臟病患者的腎臟排泄鉀能力僅剩10至20%，即使少量攝取也可能累積成致命危機。（圖取自freepik）

醫師指出，腎功能正常的健康人而言，香蕉是補充鉀離子的好選擇；但慢性腎臟病患者的腎臟排泄鉀能力僅剩10至20%，即使少量攝取也可能累積成致命危機。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一對夫妻檔近期回診，血鉀值飆到5.8跟5.7mEq/L（正常值3.5至5.0mEq/L），一問之下得知，原來兩位為了解決排便不順，所以1天吃了3到4根香蕉來通便。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任提醒，當鉀離子過高（>5.5mEq/L），要小心肌肉無力、手腳麻木；心律不整、心跳驟停；甚至猝死風險恐增加3倍。

香蕉高鉀 食用需謹「腎」

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文說明，香蕉是高鉀食物（高鉀食物通常指每100克食物中鉀含量超過300毫克的食物）的代表，一根中型香蕉（約100克）含鉀量達368毫克，屬於「超高鉀水果」等級。對腎功能正常的健康人而言，香蕉是補充鉀離子的好選擇，所以一些人在馬拉松或是運動時都會補充，但慢性腎臟病患者的腎臟排泄鉀能力僅剩10至20%，即使少量攝取也可能累積成致命危機。

5.5mEq/L），要小心肌肉無力、手腳麻木；心律不整、心跳驟停；甚至猝死風險恐增加3倍；示意圖。（圖取自shutterstock）">

醫師指出，當鉀離子過高（>5.5mEq/L），要小心肌肉無力、手腳麻木；心律不整、心跳驟停；甚至猝死風險恐增加3倍；示意圖。（圖取自shutterstock）

擔心吃過多鉀？ 從GFR看建議量

林軒任提到，這時候可能會有人困惑，鉀離子是人體必需，但腎臟不好又得擔心高血鉀問題，搞得好亂！到底一天要攝取多少呢？他分享技巧，可以從腎絲球過濾率（GFR）來看：

1.腎絲球過濾率>60：基本上飲食不用限制鉀離子。

2.腎絲球過濾率30到60：每天減少鉀離子攝取量，以香蕉為例，香蕉改為每週2次，每次半根切片泡水30分鐘。

3.腎絲球過濾率<30：建議完全避開高鉀食物，也就是不建議吃香蕉。

林軒任補充，腎友可透過公式估算每日鉀攝取量，每日最大攝取量（mg）=2000+（GFR值×50）。例如GFR為30 時，上限值為2000+（30×50）=1500mg，但要注意，這是最大攝取量，還是得因人而異，建議平常不要攝取那麼多；另外，也要配合抽血報告動態調整：假如抽血已經高血鉀，那勢必攝取量必須減少。

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