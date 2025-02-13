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童染「諾羅病毒」全家團滅 醫籲嚴防開學後群聚感染

2025/02/13 05:30
童染「諾羅病毒」全家團滅 醫籲嚴防開學後群聚感染

▲陳傑賀醫師提醒，近日開學，校園有可能是下一個「諾羅病毒」群聚感染的熱點，小朋友若出現持續腹瀉、嘔吐應立即就醫。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

5歲男童「小宇」近日持續嘔吐、腹瀉及發燒掛急診，收治住院後，隔天父母和妹妹也都掛病號，檢驗後確診感染諾羅病毒，父母無奈自嘲「全家被團滅了」。因近期幼兒園、學校群聚感染案例明顯增加，病毒傳染力極強，醫師呼籲務必落實手部衛生與環境消毒，避免疫情擴散。

落實手部衛生與環境消毒 避免疫情擴散

亞洲大學附屬醫院兒科醫師陳傑賀表示，諾羅病毒腸胃炎好發於冬季，傳染力強，接觸受污染的食物、水源、患者排泄物，甚至是飛沫，就可能被感染，最近適逢年節家人團聚，頻傳全家都感染的狀況。

他指出，諾羅病毒的潛伏期短，約12至48小時，且僅需極少量病毒即可致病，甚至還能在環境中存活數天，務必居家隔離至症狀解除後48小時，才算度過危險期。

陳傑賀表示，諾羅病毒腸胃炎目前沒有治療的抗病毒特效藥，也沒有疫苗能預防，多數患者2至3天可自行康復，但幼兒因免疫力較弱，易出現反覆發燒、嘔吐、食慾不振，甚至脫水危機，臨床治療以補充水分及電解質為主，成人則可給予少量多次口服電解質液，若情況嚴重至無法進食者，則須以靜脈注射點滴進行輸液治療。

陳傑賀建議，若家中幼童感染諾羅病毒，家人處理嘔吐物或排泄物後，務必再以1比10比例的稀釋漂白水徹底清潔，雙手需用肥皂與清水搓洗至少20秒（酒精消毒效果有限），以免重複感染。

陳傑賀提醒，近日幼兒園、中小學都已經開始上課，疫情蠢蠢欲動，家長務必觀察子女活動狀況，若出現持續腹瀉、嘔吐等嚴重症狀，應立即就醫，以免演變成重症，導致病情更加棘手。

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