雙創新高！流感單週逾18萬人次 腹瀉飆破30萬人次就醫

上週類流感門急診逾18萬人次，為近10年同期最高；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者林惠琴／台北報導〕近期全台大醫院急診大爆滿，醫師點名流感、諾羅病毒感染者不少，衛福部疾管署今（11）日公布，上週類流感門急診逾18萬人次，為近10年同期最高，因燈節活動、學校開學，疫情風險持續；同時腹瀉門急診單週突破30萬人次，則是近5年同期新高，群聚案檢出病原體以諾羅病毒為主，但預期本週疫情可反轉。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上週類流感門急診就診約18萬1995人次，為近10年同期最高，並新增128例重症、28例死亡。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中A型H1N1為多，近期因元宵燈節活動、學校開學及氣溫下降等因素，疫情傳播風險持續，民眾須留意重症發生風險。

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疾管署副署長曾淑慧指出，公費流感疫苗累計接種657.3萬劑，尚餘1.3萬劑。考量目前仍為流感疫情高峰期，為提升較高風險族群接種率，已依行政院指示增購10萬劑流感疫苗，最快2月20日起提供11類對象使用。

適用對象包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

春節後腹瀉門急診就診人次也呈上升趨勢，郭宏偉說明，上週達30萬2644人次，為近5年同期新高，另近4週共接獲398起腹瀉群聚通報案件，亦為近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件215起，以檢出諾羅病毒212件、占98.6%為多。不過，預期就診人次將於本週出現反轉。

疾管署表示，公費流感疫苗累計接種657.3萬劑，尚餘1.3萬劑。疾管署提供各縣市接種情形。（疾管署提供）

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