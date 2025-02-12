健康網》急診擠爆！醫：地上CPR「接地氣」

近期急診發生爆滿狀況，甚至發生需在地上為病人做CPR的狀況。示意圖。（圖取自PhotoAC）

相關新聞請見

病毒、寒冷「塞爆急診」 醫事司：今年春節特別嚴重

全台大醫院急診塞爆！百人等住院呼吸器用光

請繼續往下閱讀...

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕急診室瀕臨崩壞，病患須躺在地上做CPR！有醫師說明急診室從春節期間爆滿至今，呼吸器與急診病床短缺，只能躺在擔架上。

急診科醫師在粉專「超級白急診醫師」發文提到，從上午10點開始，醫院不停接到電話，詢問是否有加護病房床位，即使是重症病患仍一床難求。也有醫師提到現在沒有推床可作急救，甚至需在地上進行CPR。

急診連床位也沒 在地上搶救

醫師直言：急診室爆滿早已不是新聞，但當連床位都沒了，病人只能在地上搶救時，那才是真正的醫療崩潰現場。「今天，急救室滿到沒有推床可以急救，插管的病人只能躺在地上，CPR 也只能在地上進行。壓著壓著，病人在地板上 ROSC（恢復自主循環），最終還活著進了 ICU。」

這時他聽到旁邊有人說「不愧是『在地』人。」我們只能苦笑。他結語：「急診醫療，已經徹底『接地氣』了」。

醫：若不轉來 可能是人命或失能

另外一位急診醫師在粉專「急診醫師碎碎唸」說明，早上一連接到超過十幾通電話，都是要加護病房的。原本早上本院只有加護病房兩張，結果後來中午開始有加護病房。就開始讓外院的病患轉過來但我們急診爆滿，已經沒有推床了，然後還跟消防局報滿床，所以病患來還得躺在救護車的推床上；但是，多數醫院甚至醫學中心，都沒辦法接。

醫師表示，病患來了，大家還是一擁而上，有默契得把該做的事情做好，真的是很棒的團隊，很棒的同事。「其實唸歸唸，我知道她們還是會認真把事情做好。因為不讓他們轉來，可能會是一條人命，或是嚴重的失能。」

據衛福部急診資訊統計，在11日不少醫學中心的急診量能亮紅燈，台大醫院、林口長庚與高雄長庚有上百人等待住院。衛福部表示，春節急診壓力超越往年，主因包含農曆年前的類流感與諾羅病毒盛行，加上寒流引發心血管疾病患者增加。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法