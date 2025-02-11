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健康 > 杏林動態

全台大醫院急診塞爆！百人等住院呼吸器用光

2025/02/11 13:07

近期全台大醫院急診出現塞爆情形。（記者林惠琴攝）

近期全台大醫院急診出現塞爆情形。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕全台大醫院急診大爆滿！截至今（11日）日中午，台大醫院、林口長庚醫院、高雄長庚醫院等待住院都破百人，有醫院推床用完以擔架應急，甚至在地板上為患者急救，也有醫院連呼吸器都用光，醫師分析與流感及諾羅病毒流行、天冷重症上升、護理人力不足開床受影響等3大因素最有關；並示警：平常不塞的醫院都塞了，是一大警訊。

根據衛福部的急診即時資訊統計，截至今日中午12點30分，全台不少醫學中心急診量能亮紅燈，台大醫院等待住院多達105人，林口長庚醫院更是114人，高雄長庚醫院甚至122人，高雄醫學大學附設醫院也有98人、台南奇美醫院86人、成大醫院79人、中國醫學大學附設醫院75人等。

台灣急救加護醫學會理事長、台大醫院急診醫學部主任張維典坦言，近期急診真的是「大爆發」，急診壅塞早已逐漸變成常態，沒想到今年過年後又成長，連以往急診不會塞車的醫院都有20、30人起跳在苦等，認為這是一大警訊。

張維典指出，急診塞爆主要原因包含冬天流感、諾羅病毒盛行，加上腸胃炎人數不少，以及寒流來襲造成重症增加，還有這2、3年護理人員出走，部分醫院只剩下6成人力，不只醫學中心，其他層級醫院也關床，有些甚至關掉5分之1到4分之1的床數，減少超過百床可運用，自然影響門急診病人往住院送的量能，且地區、區域醫院可將病人往上轉至醫學中心，醫學中心卻很難往下轉，難解塞爆現象。

張維典提到，每年春節急診因為基層診所休診，求診病人一定會上升，以台大醫院為例，通常是平日的1.6倍至2倍不等，原本今年也是期待過完年後恢復上班3、4天就能稍微緩解，不料卻持續至今，流感併發肺炎、腸胃炎占床情形都比往年更嚴重，因此有其他醫院希望把病人轉過來，但也已無多餘量能接收。

張維典指出，各醫院都有積極想方設法解決，但當需求遠大於供應量，一時半刻恐仍難以解決。台大醫院發言人陳彥元強調，現在該院是滿床的狀況，持續強化加速入出院安排，盡量讓急診有需要住院的病人盡快住院。

林口長庚醫院急診醫學部副主任管仁澤表示，這2週急診大爆量潮，主要從農曆過年初二、初三開始，較春節前成長6、7成，天冷有加重效應，以5大類病人為主，包含心肌梗塞及不穩定心絞痛、肺炎、腦血管中風、消化道出血，以及一般感染症發燒等。

輔大醫院急診醫學部主任王宗倫更指出，遇到癌症患者發生呼吸衰竭需插管，原本應送往該病人長期就醫的某醫院急診，卻被告知該醫院已無呼吸器，進而送到輔大醫院，只能儘速了解病人狀況，加以診治。

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