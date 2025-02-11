自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

病毒、寒冷「塞爆急診」 醫事司：今年春節特別嚴重

2025/02/11 15:08

病毒、天冷夾擊「塞爆急診」 ，截至今（11日）中午，台大、林口長庚、高雄長庚等大型醫院急診壅塞，等待住院人數均超過百人。（資料照）

病毒、天冷夾擊「塞爆急診」 ，截至今（11日）中午，台大、林口長庚、高雄長庚等大型醫院急診壅塞，等待住院人數均超過百人。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕全台大醫院急診爆滿！截至今（11日）中午，台大、林口長庚、高雄長庚等大型醫院急診壅塞，等待住院人數均超過百人。衛福部統計顯示，今（2024）年初二（1月30日）全國急診人次高達4.5萬，創下歷史新高，即使年假已過，各院急診量仍比平日高出30至40人次。

衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，今年春節急診壓力遠超往年，去年同期每日急診人次約2.7萬，今年則飆升至3.7萬，增加了整整1萬人，主要原因包括農曆年前延續至今的類流感與諾羅病毒流行，加上寒流來襲，心血管疾病患者增加，急診需求大幅攀升。

劉玉菁進一步說明，急診壅塞情形自春節假期以來已逐漸舒緩，但這幾天各院急診就診人數仍比平常多出30至40人，經過了解，目前急診患者主要是內科問題，並無特殊重大事件，主要是類流感疫情，尤其年長者若合併肺炎，病情較為嚴重；二是寒冷天氣加劇心血管問題，推高就診人次。

針對急診壅塞，衛福部於2月8日召集全台醫學中心及地方衛生局研商因應。劉玉菁表示，各醫院雖然都有壅塞情況，但仍有差異，部分醫院透過有效的病床調度機制，預留床位給急診患者來緩解壓力，此外同區醫院間透過加強合作，必要時由地方衛生局協助資源調度，也能讓醫療服務不受影響。

劉玉菁表示，紓解急診壓力必須多管齊下，像是今年健保署也針對春節期間開診的基層診所提供加成給付，未來可討論是否進一步提高加成或提早啟動相關措施。此外，秋冬流感疫情成為常態，疾管署在疫苗施打與抗病毒藥物使用上的策略更為關鍵；至於寒流帶來的健康威脅雖難以控制，但衛福部也會持續掌握急診動態，調整應對策略。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中