病毒、寒冷「塞爆急診」 醫事司：今年春節特別嚴重

病毒、天冷夾擊「塞爆急診」 ，截至今（11日）中午，台大、林口長庚、高雄長庚等大型醫院急診壅塞，等待住院人數均超過百人。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕全台大醫院急診爆滿！截至今（11日）中午，台大、林口長庚、高雄長庚等大型醫院急診壅塞，等待住院人數均超過百人。衛福部統計顯示，今（2024）年初二（1月30日）全國急診人次高達4.5萬，創下歷史新高，即使年假已過，各院急診量仍比平日高出30至40人次。

衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，今年春節急診壓力遠超往年，去年同期每日急診人次約2.7萬，今年則飆升至3.7萬，增加了整整1萬人，主要原因包括農曆年前延續至今的類流感與諾羅病毒流行，加上寒流來襲，心血管疾病患者增加，急診需求大幅攀升。

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劉玉菁進一步說明，急診壅塞情形自春節假期以來已逐漸舒緩，但這幾天各院急診就診人數仍比平常多出30至40人，經過了解，目前急診患者主要是內科問題，並無特殊重大事件，主要是類流感疫情，尤其年長者若合併肺炎，病情較為嚴重；二是寒冷天氣加劇心血管問題，推高就診人次。

針對急診壅塞，衛福部於2月8日召集全台醫學中心及地方衛生局研商因應。劉玉菁表示，各醫院雖然都有壅塞情況，但仍有差異，部分醫院透過有效的病床調度機制，預留床位給急診患者來緩解壓力，此外同區醫院間透過加強合作，必要時由地方衛生局協助資源調度，也能讓醫療服務不受影響。

劉玉菁表示，紓解急診壓力必須多管齊下，像是今年健保署也針對春節期間開診的基層診所提供加成給付，未來可討論是否進一步提高加成或提早啟動相關措施。此外，秋冬流感疫情成為常態，疾管署在疫苗施打與抗病毒藥物使用上的策略更為關鍵；至於寒流帶來的健康威脅雖難以控制，但衛福部也會持續掌握急診動態，調整應對策略。

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