三陰性乳癌易轉移、復發 先期性化療助擊退癌細胞

苗栗市私立大千醫院乳房外科醫師陳以涵表示，研究顯示三陰性乳癌接受先期性或學治療的效果比其他類型乳癌好，能達到病裡完全反應。（苗栗市大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣37歲的吳姓婦人因觸摸到左乳房硬塊而至乳房外科就醫；經超音波檢查顯示，左乳房外上方有一不規則腫瘤，再以粗針切片檢查，確診為三陰性乳癌。經電腦斷層及正子攝影顯示無淋巴或遠端轉移，因此先安排接受6次先期性化學治療，待腫瘤明顯縮小後再手術切除；術後的病理化驗顯示，腫瘤細胞已完全消失，亦無淋巴轉移，目前持續門診追蹤。

苗栗市私立大千綜合醫院乳房外科醫師陳以涵指出，三陰性乳癌是一種乳房惡性腫瘤，約佔所有乳癌的8-15％。其雌激素接受體 （ER）、黃體素接受體 （PR）以及第二型人類表皮生長因子受體 （HER2）均為陰性，且對傳統的荷爾蒙治療或HER2標靶治療無效，故以化療藥物作為主要治療方式。

三陰性乳癌的特性有發病年齡較輕，多數小於40歲；抑癌基因（BRCA1、BRCA2）突變機率較高，大約占25%（一般乳癌病人約為2％）；其次是細胞分化惡性度較高，容易有淋巴結轉移，以及有較高的機會轉移和復發。

陳以涵說，目前許多臨床研究顯示，三陰性乳癌病人若接受先期性化學治療（亦即在手術前先做化學治療）的效果會比其他類型的乳癌較好，特別能達到病理完全反應（表示接受治療後，病理檢查中沒有找到任何癌細胞或腫瘤組織）。

透過先期性化療，將原本在手術後做的輔助性化療提早至術前執行，在化療的同時觀察腫瘤大小的變化，可確認腫瘤對藥物的反應。若能在先期性化療後達到病理完全反應，其預後比較好，反之則容易發生癌細胞復發和轉移，建議要再追加化療或標靶藥物作為輔助性治療。

陳以涵表示，先期性化學治療能協助醫師掌握病人的治療成效，不僅有較高的機會保留乳房，還有助減少復發、轉移的風險，提高三陰性乳癌病人的治癒率及存活率。但要注意的是，接受先期性化療的病人，較可能因為免疫力下降，容易有術後傷口感染或是癒合不良的風險。如果一般乳癌在腫瘤切除手術後再接受輔助性化療，是無法立即觀察藥物的成效，而是在2、3年後再追蹤是否有復發轉移，才能知道藥物有無效果。

病人檢查發現有不規則腫瘤（紅圈處），經先期性化學治療及手術後，腫瘤細胞已完全消失。（苗栗市大千醫院提供）

