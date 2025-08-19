屏基引進新療法 助中風患者重拾語言與行動力

屏基引進的新療法，只要20分鐘能讓中風患者明顯獲得改善。（屏東基督教醫院提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東基督教醫院引進先進的重複經顱磁刺激治療系統（rTMS），為腦中風及相關神經疾病患者帶來全新的康復契機，這項非侵入性神經調控技術，透過重複磁場刺激大腦特定區域，活化受損或沉寂的神經路徑，促進神經可塑性與功能恢復，治療過程無須開刀、時間短且疼痛感輕微，每次僅需20至30分鐘，無須住院。

神經內科主任陳昶宏醫師表示，重複經顱磁刺激治療系統已廣泛應用於中風復健，能有效改善偏癱、語言障礙、吞嚥困難與情緒障礙等多重後遺症，特別適合急性或慢性中風後出現肢體或語言障礙的患者，無論是在3至6個月內的復健黃金期或復健遇瓶頸者，都有機會提升自理能力、降低生活依賴，完整療程約需10至20次，副作用少，可顯著改善中風後遺症，且中風早期的治療效果更為明顯，此技術亦被廣泛應用於憂鬱症、焦慮症、帕金森氏症、阿茲海默症、偏頭痛、慢性疼痛、睡眠障礙及耳鳴等疾病。

請繼續往下閱讀...

屏基自今年5月引進，目前有15位病人接受此項治療，28 歲中風的郭先生接受兩週重複經顱磁刺激後，已能說出「吃飯」、「痛」等詞彙，一個半月後更能表達完整句子，並在家中放下拐杖自行行走。75 歲的陳先生因車禍造成頭部外傷，傷癒後卻出現偏頭痛的困擾，嚴重影響睡眠與生活品質。嘗試重複經顱磁刺激治療後，頭痛症狀明顯減輕，睡眠改善，語言與思考反應也比以往清晰，生活逐漸回到正軌。

屏基引進新療法，幫助助中風患者重拾語言與行動力。（屏東基督教醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法