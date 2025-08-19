自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

屏基引進新療法 助中風患者重拾語言與行動力

2025/08/19 13:16

屏基引進的新療法，只要20分鐘能讓中風患者明顯獲得改善。（屏東基督教醫院提供）

屏基引進的新療法，只要20分鐘能讓中風患者明顯獲得改善。（屏東基督教醫院提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東基督教醫院引進先進的重複經顱磁刺激治療系統（rTMS），為腦中風及相關神經疾病患者帶來全新的康復契機，這項非侵入性神經調控技術，透過重複磁場刺激大腦特定區域，活化受損或沉寂的神經路徑，促進神經可塑性與功能恢復，治療過程無須開刀、時間短且疼痛感輕微，每次僅需20至30分鐘，無須住院。

神經內科主任陳昶宏醫師表示，重複經顱磁刺激治療系統已廣泛應用於中風復健，能有效改善偏癱、語言障礙、吞嚥困難與情緒障礙等多重後遺症，特別適合急性或慢性中風後出現肢體或語言障礙的患者，無論是在3至6個月內的復健黃金期或復健遇瓶頸者，都有機會提升自理能力、降低生活依賴，完整療程約需10至20次，副作用少，可顯著改善中風後遺症，且中風早期的治療效果更為明顯，此技術亦被廣泛應用於憂鬱症、焦慮症、帕金森氏症、阿茲海默症、偏頭痛、慢性疼痛、睡眠障礙及耳鳴等疾病。

屏基自今年5月引進，目前有15位病人接受此項治療，28 歲中風的郭先生接受兩週重複經顱磁刺激後，已能說出「吃飯」、「痛」等詞彙，一個半月後更能表達完整句子，並在家中放下拐杖自行行走。75 歲的陳先生因車禍造成頭部外傷，傷癒後卻出現偏頭痛的困擾，嚴重影響睡眠與生活品質。嘗試重複經顱磁刺激治療後，頭痛症狀明顯減輕，睡眠改善，語言與思考反應也比以往清晰，生活逐漸回到正軌。

屏基引進新療法，幫助助中風患者重拾語言與行動力。（屏東基督教醫院提供）

屏基引進新療法，幫助助中風患者重拾語言與行動力。（屏東基督教醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中