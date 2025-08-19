自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

B肝研究重大突破登國際期刊 2類人肝指數正常「仍要治療」

2025/08/19 13:20

台大醫院內科部主治醫師曾岱宗（右1）指出，「表面抗原濃度」可有效區分不同風險族群，為治療決策提供新依據。（記者邱芷柔攝）

台大醫院內科部主治醫師曾岱宗（右1）指出，「表面抗原濃度」可有效區分不同風險族群，為治療決策提供新依據。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕B型肝炎仍是台灣肝癌的頭號元兇，而口服抗病毒藥物一旦開始，往往得長期甚至終身服用，因此臨床急需精準的判斷工具，協助「找出誰真的需要用藥、誰其實可以不用」。台大醫院今（19日）公布最新研究成果，結合台大ERADICATE-B與中研院 REVEAL-HBV 長達20多年的世代研究，追蹤逾6000名病人，證實「表面抗原濃度」可有效區分不同風險族群，為治療決策提供新依據。

台大醫院內科部主治醫師曾岱宗指出，B型肝炎自然病史中有兩個特殊時期「免疫耐受期」與「不活動性帶原期」，前者E抗原陽性、病毒量高但肝指數正常，後者病毒量與肝指數皆正常，傳統上這兩類患者均不建議用藥，但部分患者肝癌風險仍高，因此研究發現「表面抗原濃度」是關鍵指標。

研究團隊追蹤6139名慢性B肝患者長達20年，提出以「表面抗原 >100 IU/mL」與「<10000 iu="" ml="" p="">

曾岱宗指出，免疫耐受期患者若表面抗原超過10000 IU/mL，屬於「真正的免疫耐受期」，十年內罹癌風險僅約 1%；但若低於10000 IU/mL，十年罹癌風險就會超過13%，建議及早治療。至於「不活動性帶原」，表面抗原低於100 IU/mL 時，肝癌風險幾乎與一般人相同，可放鬆追蹤；若高於 100 IU/mL，雖仍屬低活性帶原者，仍建議每半年接受抽血與超音波檢查。

曾岱宗表示，目前全台至少仍有100萬名B肝帶原者，其中「不活動性帶原者」占一半以上，當中約1/3屬於表面抗原濃度偏低者，推估約17至20萬人，肝癌風險幾乎與一般人無異；其餘2/3則需更嚴格監測。至於「免疫耐受期」多屬年輕族群，現僅約1至2萬人。

院方表示，研究成果已發表於國際頂尖期刊《Gut》與《Hepatology》，由台大副院長高嘉宏教授與中研院楊懷壹副研究員擔任共同通訊作者，彰顯台灣在肝病流行病學與長期世代研究上的國際領先地位，也有助於重新定義「部分B型肝炎治癒」（partial HBV cure）與免疫耐受期的臨床管理，更為未來修訂國際治療指引提供重要實證基礎。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中