健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

3D乳房攝影助揭早期乳癌！7旬婦靠它驗出乳癌 多活10年

2025/08/19 13:49

70歲劉姓婦人拖了24年，才靠3D乳房攝影驗出罹癌，呼籲應納入健保為女性把關。（記者黃良傑攝）

70歲劉姓婦人拖了24年，才靠3D乳房攝影驗出罹癌，呼籲應納入健保為女性把關。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕乳癌是台灣女性最常見的癌症之一，但只要發現快治癒存活率就高。高雄榮總研究團隊自近4.8萬多名女性乳房3D攝影中，確診545例乳癌，追蹤發現使用3D乳房攝影的患者，在0至2期乳癌早期診斷率更高，5年存活率高達98.4％、9年存活率96.8％，明顯優於傳統2D攝影的95.0％與90.4％，呼籲儘速將它納入健保，才能為婦女的健康把關。

70歲乳癌病友劉姓婦人今（19）日也勇敢站出來，哽咽感謝高榮謝周春平醫師和醫療團隊，及時運用3D乳房攝影救了她一命，她說原本賣廣東粥維生，26歲時跟風流行打「小針美容」，36歲發現乳房有多處小硬塊，看遍多家醫院都以一般乳房攝影，都以「有東西遮蔽」無法確認。

她當時不以為意，以為可能是小針美容的結果，拖了24年直到60歲時，輾轉得知高榮有3D乳房攝影，透過3D乳房攝影檢出二期乳癌，經過切除手術及6次化療，她又多活了10年，感謝高榮醫療團隊讓她獲得重生。

70歲劉姓婦人透過3D乳房攝影檢出二期乳癌，經過切除手術及6次化療，她又多活了10年。（記者黃良傑攝）

70歲劉姓婦人透過3D乳房攝影檢出二期乳癌，經過切除手術及6次化療，她又多活了10年。（記者黃良傑攝）

周春平表示，回溯分析2011至2015年間，高榮就診的4萬8549名女性，接受乳房攝影資料顯示，共有545例確診乳癌，並追蹤至2021年8月，結果顯示使用3D乳房攝影的患者，在0至2期乳癌早期診斷率更高，5年存活率達98.4％、九年為96.8％，明顯優於傳統2D組的95.0％與90.4％。

高雄榮民總醫院放射線部依此臨床進行最新研究，證實相較於傳統2D乳房攝影，3D乳房攝影能更早發現病灶，並顯著提升乳癌患者的長期存活率，此一研究成果已於2024年9月20日刊登於國際專業期刊《乳房影像期刊》。

高榮表示，檢查工具選得對可能關係到能不能早一步救命，及早發現乳癌病兆，才能成功有效延續患者生存，但目前3D乳房攝影需自費，每次2至3千元，希望能儘速將3D乳房攝影納入健保給付，才是台灣女性的福音。

高榮放射線部主任周春平說明臨床最新研究，證實相較於傳統2D乳房攝影，3D乳房攝影能更早發現病灶，並顯著提升乳癌患者的長期存活率，研究成果刊登於國際專業期刊《乳房影像期刊》。（記者黃良傑攝）

高榮放射線部主任周春平說明臨床最新研究，證實相較於傳統2D乳房攝影，3D乳房攝影能更早發現病灶，並顯著提升乳癌患者的長期存活率，研究成果刊登於國際專業期刊《乳房影像期刊》。（記者黃良傑攝）

高榮表示，目前3D乳房攝影需自費，每次2至3千元。呼籲儘速將3D乳房攝影納入健保，才能為婦女的健康把關。圖為高榮放射線部主任周春平。（記者黃良傑攝）

高榮表示，目前3D乳房攝影需自費，每次2至3千元。呼籲儘速將3D乳房攝影納入健保，才能為婦女的健康把關。圖為高榮放射線部主任周春平。（記者黃良傑攝）

