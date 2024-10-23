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健康網》單日驗4病患染病 醫談RSV：幼兒症狀嚴重
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葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕近期溫差極大，不少呼吸道疾病開始傳染。有醫師談到自己光一個上午，就有4名病患的RSV快篩是陽性，另有一名發燒3天以上的孩子發現是腺病毒。醫師提醒，RSV容易引起孩子的喘鳴聲，嚴重甚至需住院；且通常需1到2週才會康復。
小兒科醫師羅士軒在粉專「旭恩小兒科診所」談到，上午門診驗了4個呼吸道融合病毒（RSV）的快篩，通通陽性；1個燒了3-4天的孩子，結果是腺病毒。
羅士軒表示，RSV孩子的特色，就是鼻涕很多、痰很多，通常也蠻咳的，甚至晚上會咳到不好睡。RSV之所以惡名昭彰，就很容易引起孩子的喘鳴聲，嚴重的甚至需要住院，而且RSV的病程都很長，至少要1-2週才有可能完全痊癒。「任何年齡都有可能感染，但是嬰幼兒的症狀通常比較嚴重。」
羅士軒說明，早上這些孩子都介於1-3歲，有經驗的兒科醫師做完身體檢查，大概就會懷疑了。「只是要辛苦家長了，RSV的孩子照顧起來比較辛苦，也要好好吃藥回診追蹤掌握病情。」
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