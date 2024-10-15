健康網》快打疫苗！ 長者、慢性病患RSV死亡率是流感2倍

醫師指出，美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議60至74歲有慢性病的高風險成年人，以及所有75歲以上的年長者，應接種一劑RSV疫苗；情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕呼吸道融合病毒（RSV）惡名昭彰，不只對嬰幼兒、早產兒造成嚴重威脅，對老年人和高風險族群也有影響。李淵順小兒科診所專任醫師蔡昕育指出，長者、慢性病患者罹患RSV重症率和死亡率是流感2倍，引發肺炎和各種併發症的機會也更高，因此建議施打疫苗來預防。

蔡昕育於臉書粉專「樹果園丁育兒手記-兒科蔡昕育醫師」發文分享，隨著天氣變涼，她在門診看到不少罹患急性細支氣管炎的小患者。這些嬰幼兒常常出現劇烈咳嗽、喘鳴、食慾不佳，而且痰和鼻涕非常多，幾天日夜折騰下來，照顧的家長也累壞了。

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蔡昕育表示，這些孩子有許多可能是RSV感染造成的，也因為RSV的高傳染性，有時一整個托嬰中心的孩子都陸續出現症狀，RSV在家長界可以說是一隻惡名昭彰的病毒了。

​她說，因為RSV在成人比較常引起感冒症狀，常讓人容易忽略它對老年人和高風險族群，其實更有機會造成危及生命的影響。

呼吸道融合病毒的典型症狀，一般有：咳嗽、流鼻涕、發燒等。對老年人、慢性病患更可能危及性命；圖為情境照。（圖取自freepik）

傳染力更勝流感 無特效藥治療

​●RSV的傳染性很強：一個感染RSV的人可以傳染給3個人（R0值約為3），而流感大約傳給1.8個人，因此阿公阿嬤照顧罹患RSV的孫子，有很高的機會會被傳染。

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●RSV沒有特效藥可以治療：罹患RSV的患者，只能給予支持性療法及症狀治療，沒有抗病毒藥物可以使用。

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●RSV可能造成重症和併發症：針對年長者和慢性病患者，RSV引起的重症率和死亡率是流感的2倍。在住院的RSV患者中，引發肺炎和各種併發症（包含慢性肺病惡化、心血管疾病惡化、腎臟損傷等等）的機會也比流感高。

長輩接種疫苗 含飴弄孫沒煩惱

蔡昕育指出，現在針對年長及高風險族群，有RSV疫苗可以提供保護。美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議60至74歲有慢性病的高風險成年人，以及所有75歲以上的年長者，應接種一劑RSV疫苗。

台灣目前核准上市的為GSK的欣剋融疫苗（Arexvy），接種Arexvy後的第一個流行季，預防RSV引起下呼吸道併發症的保護力為82.6%，預防重症的保護力達94.1%。然而隨著時間，疫苗保護力會逐年下降，目前研究追蹤到第3年仍有一定保護效果，但未來是否需要補接種，仍待更新的資料來提供建議。

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因此若家中有嬰幼兒（尤其是有去托嬰中心的嬰幼兒），又有年長者或患有糖尿病、慢性肺病、氣喘或心血管疾病的長輩，可以選擇為長輩接種一劑RSV疫苗，讓長輩可以含飴弄孫、沒有後顧之憂。

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