自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》快打疫苗！ 長者、慢性病患RSV死亡率是流感2倍

2024/10/15 20:11

醫師指出，美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議60至74歲有慢性病的高風險成年人，以及所有75歲以上的年長者，應接種一劑RSV疫苗；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議60至74歲有慢性病的高風險成年人，以及所有75歲以上的年長者，應接種一劑RSV疫苗；情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕呼吸道融合病毒（RSV）惡名昭彰，不只對嬰幼兒、早產兒造成嚴重威脅，對老年人和高風險族群也有影響。李淵順小兒科診所專任醫師蔡昕育指出，長者、慢性病患者罹患RSV重症率和死亡率是流感2倍，引發肺炎和各種併發症的機會也更高，因此建議施打疫苗來預防。

蔡昕育於臉書粉專「樹果園丁育兒手記-兒科蔡昕育醫師」發文分享，隨著天氣變涼，她在門診看到不少罹患急性細支氣管炎的小患者。這些嬰幼兒常常出現劇烈咳嗽、喘鳴、食慾不佳，而且痰和鼻涕非常多，幾天日夜折騰下來，照顧的家長也累壞了。

蔡昕育表示，這些孩子有許多可能是RSV感染造成的，也因為RSV的高傳染性，有時一整個托嬰中心的孩子都陸續出現症狀，RSV在家長界可以說是一隻惡名昭彰的病毒了。

​她說，因為RSV在成人比較常引起感冒症狀，常讓人容易忽略它對老年人和高風險族群，其實更有機會造成危及生命的影響。

呼吸道融合病毒的典型症狀，一般有：咳嗽、流鼻涕、發燒等。對老年人、慢性病患更可能危及性命；圖為情境照。（圖取自freepik）

呼吸道融合病毒的典型症狀，一般有：咳嗽、流鼻涕、發燒等。對老年人、慢性病患更可能危及性命；圖為情境照。（圖取自freepik）

傳染力更勝流感 無特效藥治療

​●RSV的傳染性很強：一個感染RSV的人可以傳染給3個人（R0值約為3），而流感大約傳給1.8個人，因此阿公阿嬤照顧罹患RSV的孫子，有很高的機會會被傳染。

●RSV沒有特效藥可以治療：罹患RSV的患者，只能給予支持性療法及症狀治療，沒有抗病毒藥物可以使用。

●RSV可能造成重症和併發症：針對年長者和慢性病患者，RSV引起的重症率和死亡率是流感的2倍。在住院的RSV患者中，引發肺炎和各種併發症（包含慢性肺病惡化、心血管疾病惡化、腎臟損傷等等）的機會也比流感高。

長輩接種疫苗 含飴弄孫沒煩惱

蔡昕育指出，現在針對年長及高風險族群，有RSV疫苗可以提供保護。美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議60至74歲有慢性病的高風險成年人，以及所有75歲以上的年長者，應接種一劑RSV疫苗。

台灣目前核准上市的為GSK的欣剋融疫苗（Arexvy），接種Arexvy後的第一個流行季，預防RSV引起下呼吸道併發症的保護力為82.6%，預防重症的保護力達94.1%。然而隨著時間，疫苗保護力會逐年下降，目前研究追蹤到第3年仍有一定保護效果，但未來是否需要補接種，仍待更新的資料來提供建議。

因此若家中有嬰幼兒（尤其是有去托嬰中心的嬰幼兒），又有年長者或患有糖尿病、慢性肺病、氣喘或心血管疾病的長輩，可以選擇為長輩接種一劑RSV疫苗，讓長輩可以含飴弄孫、沒有後顧之憂。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中