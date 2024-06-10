張學友染RSV》 營養師：吃「這些」加強保護

張宜臻表示，RSV主要好發於秋動季節，常見症狀有咳嗽、多痰、呼吸急促/費力、發燒、呼吸時有咻咻聲等；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前幾日張學友取消在台的演唱會，主要是因為感染了RSV，但RSV到底是什麼呢？好食課營養師Lexie 張宜臻在臉書粉專「好食課」發文表示，RSV主要好發於秋動季節，是造成嬰幼兒及老年人，嚴重下呼吸道感染的主要原因，常見症狀有咳嗽、呼吸時有咻咻聲等。可吃鮭魚、雞蛋等提升免疫力，或吃鯖魚、秋刀魚等增加抗炎能力。

張宜臻表示，RSV為呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytial Virus）的簡寫，主要好發於秋動季節，是造成嬰幼兒及老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因，5歲以下孩童最容易受到感染，而成人也會感染RSV，但普遍沒有症狀較難察覺。

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她提到，傳播途徑為飛沫及接觸感染，所以定期洗手、做好個人衛生習慣，在外摸完東西後盡量避免觸碰眼鼻口，可大大減少病毒感染風險。主要常見症狀：包含咳嗽、多痰、呼吸急促/費力、發燒等感冒情形，特色是呼吸會有類似氣喘的咻咻聲（喘鳴聲）。

營養師說，可吃鮭魚、雞蛋等提升免疫力，或吃鯖魚、秋刀魚等增加抗炎能力；示意圖。（圖取自freepik）

提升免疫力的飲食建議

張宜臻指出，研究發現缺乏維生素D，容易增加病毒引起的哮喘風險，而增加維生素D攝取可幫助提升免疫力。足夠的蛋白質，也可幫助維持免疫系統正常運作，提供孩童能量。建議可吃雞蛋、乾香菇、鮭魚、強化牛奶等食材，也可多出門曬太陽，但避免於RSV高峰期出入人多的場合。

增加抗炎能力的飲食建議

她說，n-3脂肪酸可調節發炎物質的生成，而蔬果富含維生素C、多酚等抗發炎物質，幫助改善、預防病毒感染。有研究發現，腸道菌的健康與病毒，對呼吸道的感染有著十分密切的關聯，所以多吃蔬果，養好腸道菌，也可幫助身體抵禦外來病原體。飲食可吃芭樂、奇異果、甜椒等富含C的食物；與鯖魚、秋刀魚、魚油等富含n-3脂肪酸的食材。

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