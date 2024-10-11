健康網》發現孩子有不明傷口怎麼問 心理師：把握2原則

心理師表示，詢問孩子時要注意語氣溫和不急躁、給予保證不責罵，讓孩子安心求救；圖為情境照。（圖取自freepik）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期發生多起人神共憤的虐童案；然現代人生活忙綠，加上晚婚晚育，很多家長會把孩子交給保母、托育人員、托嬰中心、幼兒園等，讓小孩隨時都有人照顧，怎麼把孩子接回家後換衣服時，身上卻出現不明傷口，這時候該怎麼開口呢？諮商心理師陳家維表示，詢問時要注意語氣溫和不急躁、給予保證不責罵，讓孩童安心求救。

陳家維在臉書專頁「瑪那熊諮商心理師」發文指出，一些虐童行為是照顧者喪失理智動手，有些則是病態的心理動力，例如享受操控孩童、透過威嚇與暴力來滿足自身需求、紓解個人壓力等，後者可能會是長期、持續性進行，讓孩童的身體與心理受到劇烈傷害，因此當小朋友出現不明傷口、疲累不舒服等異狀時，家長或親人請提高警覺詢問。

陳家維表示，詢問時要注意語氣，溫和不急躁問「你怎麼受傷了？」。輕聲緩慢地問叫做關心，急促大聲再加上臉色凝重會像是責罵，反而讓孩子不敢說出口。尤其施暴者可能會哄騙威嚇孩子「打你是因為你不乖，如果告訴爸爸媽媽，他們也會很生氣」，若家長語氣太「兇」，很可能讓孩子深信「說出來會更慘」，選擇緘默或說謊。

陳家維說，除了要溫和詢問，更要給予保證不責罵，鼓勵孩子表達自己發生了什麼事，因此要讓幼童知道，他不會因為講出事情而受到懲罰。無論是自己造成（跌倒、遊戲打鬧）的傷口，或因別人動手造成的，都不是他的錯。因為對還在學習、年幼的孩子來說，即使他先做了不適當行為，也絕對不該被暴力對待。

陳家維強調，不論是有請託別人照顧孩子的家長，或身邊有接觸到孩童，一起多留意身邊孩童的身體狀況，寧可多慮也別輕忽。或許能減少一件憾事的發生，讓所有孩子都能平安長大。

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