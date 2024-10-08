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汪建民肺腺癌逝》國健署教顧肺4招 LDCT早篩早治！

2024/10/08 14:30

汪建民於去年檢查出肺腺癌4期，經治療後原本狀況好轉，沒想到今年8月底癌細胞失控，侵蝕全身骨頭住院治療，在昨晚病逝於醫院，享年57歲。（資料照）

汪建民於去年檢查出肺腺癌4期，經治療後原本狀況好轉，沒想到今年8月底癌細胞失控，侵蝕全身骨頭住院治療，在昨晚病逝於醫院，享年57歲。（資料照）

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沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕汪建民於去（2023）年檢查出肺腺癌4期，經過10個月治療原本狀況好轉，復出工作，沒想到今（2024）年8月底癌細胞失控，侵蝕全身骨頭，住院治療，在昨（7）晚病逝於醫院，享年57歲。該如何遠離肺癌？國健署建議做好顧肺4招：戒菸益健康、自我須防護、篩檢慎思量、警訊早就醫。

國健署指出，世界衛生組織（WHO）數據顯示，全球癌症死亡人數，肺癌排名第一，台灣亦是如此。造成肺癌的原因很多，包括：菸害、空氣污染、職場（如石綿、砷）或居家環境暴露（如氡氣）、肺癌家族病史、肺部相關疾病史（如結核病、慢性阻塞性肺病病史）、煮食未使用抽油煙機等。以下為該顧肺4招，共同對抗肺癌：

第1招：戒菸益健康

「吸菸」是影響肺癌最大的危險因子，佔70-80%，而二手菸暴露也會增加肺癌的死亡風險，與吸菸者同住，得到肺癌的機會比一般民眾高出20%到30%，這也是許多不吸菸女性罹患肺癌的主因之一。依國際經驗顯示，吸菸率下降20年後，肺癌發生率及死亡率才會下降，從吸菸到發生肺癌期間，通常間隔20年以上，因此建議戒菸。

第2招：自我須防護

據國內數據顯示，雖然吸菸率有逐漸下降的趨勢，肺癌發生率仍逐年升高，尤其罹患肺腺癌的女性有9成是不吸菸的。因此，除了避免吸菸與二手菸害外，同時要減少廚房油煙、遠離空氣污染或廢氣多的地方。

民眾自我防護5要點：拒吸二手菸；烹煮時應開啟排油煙機，或選擇水煮、清蒸方式烹煮食物；留意空氣品質，並於外出戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，適當關閉門窗，減少細懸浮微粒（PM 2.5）暴露；空品狀況不佳時，避免戶外活動時間，或改變運動型態，避開交通高峰時段及路段；生活作息規律，多運用大眾運輸工具、自行車及步行，適當運動，維持身體健康狀態。

低劑量電腦斷層檢查有助於早期發現肺癌。（資料照）

低劑量電腦斷層檢查有助於早期發現肺癌。（資料照）

第3招：篩檢慎思量

低劑量胸部電腦斷層掃描（LDCT）是目前唯一具國際實證，可早期發現肺癌的篩檢工具，但目前國際實證證據僅有對「重度吸菸族群」（抽菸史超過30包年、戒菸小於15年），降低2成死亡。

肺癌高風險族群，可諮詢醫師是否需要LDCT篩檢，包括：年齡介於50-80歲，抽菸史超過30 包年之民眾，含戒菸時間未超過15年的民眾；具有肺癌家族史的民眾；有肺部病史者；暴露於氡氣環境，或特定職場環境工作者（如：金屬業、冶礦業、石油化學工業、石綿接觸者或長期暴露在有粉塵、油煙、棉絮、化學物質、放射環境下等）可諮詢醫師是否需要LDCT篩檢。

然而LDCT肺癌篩檢可能衍生3風險，提醒民眾在決定做篩檢前應事前瞭解，像是可能會有過度診斷的疑慮、假警訊的壓力，以及少量輻射暴露的風險。

第4招：警訊早就醫

早期肺癌並非完全沒有任何症狀，瞭解肺部的「警訊」有助提高自我警覺，及早發現，及早治療。常見的肺部7種警訊包括：持續咳嗽，甚至有惡化的狀況；痰中帶有血絲或咳血，持續一段時間後症狀沒有緩解；呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲；持續胸痛且有惡化情形；聲音沙啞；四肢關節疼痛；無預警的體重下降、食慾不振。以上這些症狀也可能不是肺癌引起，但仍建議尋求醫師諮詢與評估，找出原因及早診治，以免耽誤病情。

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