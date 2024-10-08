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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

汪建民肺腺癌逝》醫：若遇這事 代表「時日不多了」

2024/10/08 15:58

汪建民肺腺癌逝世，享年56歲。（翻攝自臉書）

汪建民肺腺癌逝世，享年56歲。（翻攝自臉書）

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汪建民肺腺癌逝》不菸也可能罹肺癌 7症狀要當心

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕知名藝人汪建民因不敵肺腺癌，於昨晚安詳離世，享年56歲。汪建民過去曾在節目中透露，自己在醫師建議下進行電療與化療，原本預計接受80次電療，但在完成65次後，醫師告知腫瘤已從9公分縮小至3公分，因此可以停止治療，改為追蹤狀況。當時的他認為自己運氣很好。

據報導，儘管汪建民以開朗態度面對病情，過程中的痛苦仍讓他難以承受。尤其是在化療開始後，他完全無法進食，只能依靠營養品維持體力，身體因而大幅消瘦，眼窩凹陷、身形變形。他曾在化療第3次或第4次時，心中向老天爺喊話，希望能早日解脫，不再忍受病痛折磨。

胸腔重症醫師蘇一峰在臉書發文指出，汪建民先前曾傳出肺癌腦部轉移，要靠化療，這樣通常「代表時日不多」。一般情況下，肺癌若發生腦部轉移，僅依靠化療，患者平均存活期大約2到3個月；但若使用標靶藥物治療，則有機會延長至1年。

汪建民最終在病痛中離世。他的離去讓粉絲與親友無限惋惜，也提醒人們對於肺癌及其併發症的嚴重性需引起重視。

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