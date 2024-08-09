健康網》七夕情人節慎防性病 淋病、梅毒症狀看清楚

有醫師談到近期他注意到青少年染性病的比例有增高趨勢。（圖取自shuttestock）

相關新聞請見

七夕情人節約會危機！ 感染醫：「有臭味」趕快跑

15歲淋病少年1個月後又就醫 醫：「忍不住」就要記得戴套

請繼續往下閱讀...

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕七夕情人節將到來，加上正值暑假，感染科醫師示警，很有可能使得性傳染病或相關疾病的感染數上升。

據報導，醫師近期遇到的性病個案中，不少是透過交友軟體找對象，倉促發生性關係後染病之青少年，很多為15、16歲之年輕人，感染者多為梅毒、淋病、疱疹為多。同時日本也因為交友軟體熱潮以及性產業有變化，梅毒感染者增加，被當地媒體以「50年一遇」形容。

這些疾病通常會有那些症狀？疾管署表示，感染淋病多在短時間便出現症狀，包含排尿刺痛感與不明分泌物；梅毒則較難察覺，多是在陰莖先出現硬性下疳。而生殖器疱疹多會在外觀上看出病灶。

淋病：排尿刺痛就該就醫

衛福部疾管署表示，男性感染者在感染後2到7天出現症狀，包括：尿道有白色、黃色或綠色膿性分泌物流出，排尿有刺痛或灼熱感，睪丸疼痛或腫脹。

有些病患會自行痊癒，偶爾有少數成為無明顯症狀之帶菌狀態，但此時淋病雙球菌已透過尿道進入人體，引發全身性症狀，可能導致精囊、前列腺發炎、副睪炎，甚至導致不孕症和尿道狹窄。

女性感染後數天會出現症狀，包括：陰道分泌物增多，可能出現黃、綠色分泌物、尿道炎或子宮頸炎，感染症狀常不明顯，不具特異性，故容易被忽略。此外女性因感染容易導致膀胱炎，出現頻尿而且灼痛的症狀，約有20%之病患子宮被侵犯，在感染後的第一或第二次生理期或之後的生理期產生子宮內膜炎、輸卵管炎或骨盤腔腹膜炎等症狀，最後甚至造成子宮外孕或不孕症，慢性子宮頸管感染相當普遍。青春期前之女孩因其陰道組織為柱狀上皮細胞，如直接與污染物接觸，容易引發外陰陰道炎。

梅毒：嚴重恐釀癱瘓

衛福部疾管署說明早期症狀部分，感染後在接觸處出現無痛性潰瘍與硬性下疳，傳染性極高，容易發生在男性陰莖任何部位，女性則是在陰道。早期梅毒如果沒有接受治療，經過數週後，硬性下疳也會自動癒合消失，但病情會越來越嚴重。會出現全身性症狀，包括頭痛、倦怠、噁心、發燒、體重減輕，或有肌肉及關節疼痛的現象。

接下來會出現皮疹，常是全身皮膚隆起紅豆般大小的疹子，全身性淋巴腺腫也是常見症狀之一，腫大之淋巴腺像橡皮一樣硬，沒有痛覺，常見於鼠蹊、頸部、枕部、腋部及上髁部之淋巴腫。

疾管署表示，梅毒進入完全無臨床症狀的時期，可能幾個月甚至20年不等。在這段時期內，這類病人雖然並無臨床症狀，但體內仍然有梅毒螺旋菌存在，對身體組織器官仍有破壞性。常會影響到神經系統但症狀輕微不明顯，主要為頭痛、嘔吐及視乳頭水腫等。復發性皮疹及黏膜病灶可能會再度出現，造成復發性梅毒。

晚期梅毒通常發生於感染後3到7年，通常傳染性較弱，主要症狀為「梅毒腫」，容易發生於皮膚、上表皮組織以及骨骼肌肉組織、「心臟血管性梅毒」其病變主要是主動脈炎、冠狀動脈入口狹窄、動脈瘤等，及「神經性梅毒」引起腦性、週邊神經性及腦脊髓性病變或導致全身癱瘓。

病毒性疱疹：感染者皮膚會出現病灶

國軍桃園總醫院說明，生殖器疱疹的感染通常是經由性接觸感染，皮膚病灶可發生於陰莖、陰囊、陰唇、子宮頸、甚至肛門周圍等等。初次感染（Primary infection）潛伏期約一星期會出現全身及局部皮膚的症狀，全身性的症狀就如一般流行性感冒一般，會有輕微發燒、頭痛、全身無力倦怠、肌肉酸痛等症狀，皮膚症狀則如前述產生群聚的疼痛性水泡，此水泡通常會持續4-15天，其疼痛在出現後第七天左右會達到高峰，之後水泡逐漸乾掉結痂並癒合。

國軍桃園總醫院提醒，在水泡結痂之後仍具有感染性，此時必須小心感染他人的可能。復發性感染（recurrent infection）的症狀就比初次感染輕微的多，一般不會出現全身性的症狀，局部皮膚病灶的不適感比較輕且出現的時間也比較短（約8-12天或更短）。

診斷方面主要是以臨床症狀及皮膚病灶的表現為主，另外亦可抽血測量抗體協助診斷。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法