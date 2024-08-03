七夕情人節約會危機！ 感染醫：「有臭味」趕快跑

〔記者林志怡／台北報導〕8月10日是今年的七夕情人節，除了與另一伴共度時光外，也有些民眾會通過各種方式「找個伴」。但感染科醫師提醒，近期遇到的性病個案中，很多都是通過交友軟體找對象、倉促發生關係後染病的青少年，呼籲民眾發生關係前務必要對對方有相當程度的了解，否則「一時的衝動，要付一輩子的代價。」

中醫大附醫感染管制中心副院長、兒童感染科主任黃高彬指出，最近門診遇到許多性病個案，其中又以梅毒、淋病、疱疹為多，很多都是15、16歲的年輕人，一問之下才知道，其中有不少是因為好奇、無聊等原因，利用交友軟體認識陌生人，在不清楚對方底細的情況就發生性行為造成的。

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黃高彬認為，不只有情人節，各種節日都很容易成為發生關係的可能動機或藉口，但民眾面對這些邀請時，務必要停下來想一想，避孕可以靠事前、事後作為處理，但性病防不勝防，建議要對對方有相當程度了解後，再有進一步的動作比較好。

此外，黃高彬說，有些性病會造成肉眼可見的病灶或疤痕，比如疱疹感染個案的生殖器或周邊會有水泡出現，或是一些圓形、橢圓形的疤痕，淋病個案則可以發現有一些異常的白色、淺綠色分泌物，並會伴隨著特殊的臭味，梅毒則會在外陰部造成硬性下疳，外觀上可以看到有潰爛的情況。

黃高彬表示，各種疾病的症狀不同，最簡單的做法就是「聞到臭味就要拔腿就跑」，即使有保險套等防護措施，還是有可能因為其他接觸行為，或是周遭接觸產生感染，尤其疱疹感染後就會終身帶原，梅毒也有2%至14%的治療失敗機率，千萬不要為了一時的衝動、付出一輩子的代價。

另一方面，黃高彬也提到，先前曾有一位16歲少女，因為好奇而與同校的學長交往，某天被學長約到家中、被學長強暴後感染梅毒，到了醫院檢查時，出現多處局部潰爛、外觀非常嚇人，但事件當下實在是太害怕，不敢大叫也不敢求救，民眾務必要特別注意對方是否出現強迫行為、及時對外求助。

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