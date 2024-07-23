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健康 > 杏林動態

新竹縣24日停班課 大型醫院急診照常、門診大多停診

2024/07/23 21:18

新竹台大分院公告，24日生醫醫院竹北院區急診照常，門診停診，僅開設內科、兒科各1診，其餘疫苗施打及各項檢查停止。（記者廖雪茹攝）

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〔記者廖雪茹／新竹報導〕凱米颱風來勢洶洶，新竹縣政府今（23日）晚8點許宣布，根據中央氣象署最新氣象預報資料顯示，新竹縣預估24小時雨量達停班停課標準，為維護縣民安全，明（24日）停班停課1天，轄內大型醫院也公告門診調整情形，急診照常。

新竹台大分院公告，新竹醫院24日急診照常，門診停診，僅開設內科、兒科各1診，其餘疫苗施打及各項檢查停止。生醫醫院竹北院區急診照常，門診停診，僅開設內科、兒科各1診，其餘疫苗施打及各項檢查停止。生醫醫院竹東院區急診照常，門診停診，其餘疫苗施打及各項檢查停止。

中醫大新竹附醫公告，門診、健檢、檢查、抽血等服務均暫停。原醫師已預約的民眾如因颱風致不能回診，可於一個月內持原預約單，於該醫師門診日，至掛號處加號即可。已預約民眾恕不保留但也不註記未到診，並請民眾避免風雨外出危險。

中醫大新竹附醫急診、手術（含心導管）、洗腎及住院服務仍照常。各項檢查暫停服務，細節請洽各檢查室聯繫辦理。請民眾隨時掌握颱風及該院官網訊息，注意安全避免外出，如有緊急醫療需求請急診就醫。

東元綜合醫院公告，24日門診停診，抽血、健檢、檢查、復健治療等都暫停，急診、手術、住院及接生等緊急醫療都照常服務。 （記者廖雪茹攝）

東元綜合醫院公告，24日門診停診，抽血、健檢、檢查、復健治療等都暫停，醫療專車停駛，暑期學生志工體驗營也暫停一日。洗腎照常服務，急診、手術、住院及接生等緊急醫療都照常服務。

台北榮總新竹分院公告臨時門診時間，24日、25日、26日，上午門診：內科、外科、身心科，下午休診、夜診休診。檢驗、抽血服務：上午8點至12點。急診：提供24小時正常服務。

新竹縣24日停班停課1天，中醫大新竹附醫公告配合停診說明。（中醫大新竹附醫提供）

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