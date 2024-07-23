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健康 > 杏林動態

凱米來襲！ 北北基桃明停班課 醫院門診看這裡

2024/07/23 20:44

北北基桃等縣市已經宣佈停班停課，部分醫療院所因應颱風，亦調整其開診規劃。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕今年第3號颱風「凱米」來勢洶洶，目前北北基桃等縣市已經宣佈停班停課，部分醫療院所因應颱風，亦調整其開診規劃，多家大型醫院門診採取停診、開設颱風特別門診因應，原則上檢查、檢驗暫停，急診照常。

台大醫院：總院、兒童醫院急診及住院服務照常，健檢暫停。各項門診檢查除抽血與一般X光檢查外，其餘停止服務。

台大癌醫：已預約化學治療室門診之病人依原訂計畫執行、放腫腫瘤部暫停定位服務，並將另行安排擇日定位；如天氣狀況許可，病人仍可到院進行放射治療；藥劑部、急診室、洗腎室正常服務；如未接獲住院取消通知，住院照常；各項檢查暫停，請於颱風過後之上班日來電排檢。

台北長庚：除颱風特別門診外，其他門診服務均暫停，另，本院急診及住院服務仍照常。

台北榮總：門診停診，停止慢箋領藥，各項檢查（驗）均暫停，住院及急診服務照常運作。

三軍總醫院：全面暫停門診服務，急診照常服務，如有就診疑義請來電（02）8792-3311詢問。

台北馬偕：開設部分颱風門診、夜診暫停、住院、急診照常服務。

新光醫院：門診停診、急診及住院照常服務。

北醫附醫：門診、檢查、健檢暫停服務；開設颱風特別開藥門診；急診、住院照常服務。

台安醫院：休診1日，當日停止所有門診、手術、健診及檢查，除住院、急診及血液透析外；敬請於上班時間撥打掛號專線及檢查單位電話重新預約門診及排檢，洽詢電話：（02）2771-8151。

國泰醫院：門診、各項檢查及門診手術均暫停，急診、住院服務照常。

振興醫院：門診開立內、外科上、下午各一診，急診照常服務。

萬芳醫院：門診、復健治療、門診手術、健檢、檢驗檢查暫停，另急診、住院、洗腎及接生與緊急醫療業務仍正常服務。

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