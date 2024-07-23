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健康 > 杏林動態

凱米來襲北市停班課 聯醫、萬芳醫院開診情形一次看

2024/07/23 20:59

台北市立聯合醫院明日各院區門診、附設院外門診皆全天停診。（資料照）

〔記者江采蓁／台北報導〕凱米颱風來襲，中央氣象署已發布陸上海上颱風警報，北北基桃今（23）日晚間宣布明（24）日停止上班上課。台北市立聯合醫院也發布聲明表示，明日各院區門診、附設院外門診皆全天停診；台北市立萬芳醫院也表示，醫療服務全日暫停，但急診、住院、洗腎及接生與緊急醫療業務仍正常服務。

聯醫說明，明日停止上班上課，聯醫各院區門診、各附設院外門診皆全天停診，原已排定的各項手術、檢查等，民眾可於上班日與檢驗單上所列單位電話聯絡重新安排檢查日期，各院區所舉辦之活動將順延，確定日期另行公布；此外，聯醫將加強急診作業。

萬芳醫院則表示，明日醫療服務全日暫停，包括門診、復健治療、門診手術、健檢、檢驗檢查，但急診、住院、洗腎及接生與緊急醫療業務仍正常服務。

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