健康網》鼻過敏會形成黑眼圈？ 醫曝因「它們」腫脹擴張

過敏會導致顏面靜脈循環變差，時間久了微血管以及小靜脈擴張，色素沉積，黑眼圈就慢慢形成了；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕黑眼圈跟鼻子過敏有關係？彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文表示，過敏會導致顏面靜脈循環變差，因鼻黏膜腫脹，連帶眼睛周遭血液回流變差，時間久了微血管以及小靜脈擴張，色素沉積，黑眼圈就慢慢形成了。有過敏性鼻炎的人，若想要避免黑眼圈，從小就要好好調理。

黑眼圈和鼻過敏的關係

黃士倫表示，如果鼻子嚴重過敏，不但鼻黏膜會腫脹，連帶的也會造成眼睛周遭血液回流變差，眼睛周圍皮膚就會發生輕度水腫，出現淚眼汪汪的情況。時間久了微血管以及小靜脈擴張，色素沉積，黑眼圈就慢慢形成了。

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他呼籲，有過敏性鼻炎的小朋友一定要從小好好調理，因為長大後產生的黑眼圈是很難消除的。許多醫美號稱可以將黑眼圈「漂白」，那是錯誤的。想要避免黑眼圈，提早預防才是重點。

黃士倫再次強調，顏面危險三角區的痘痘或是任何感染，千萬不可擅自擠壓、按摩；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

過敏導致顏面靜脈循環變差

黃士倫指出，「危險三角區」是在臉顏面鼻部兩側，各有一條顏面靜脈，正常的血液走向是向下、向頸部的內頸靜脈回流，上端靠近兩眼内側是角靜脈，這角靜脈與上眼靜脈相通，而上眼靜脈的血液，是向腦內的大靜脈海綿竇回流的，這些靜脈管内並沒有瓣膜。

他表示，因為沒有阻擋的結構，所以只要外鼻部有感染，細菌就有機會向腦內竄人。醫學教科書上將這顏面靜脈圍住的外鼻及上唇稱作「顏面危險區」；又因為呈三角形狀，故稱為「危險三角區」。

慎防顏面危險三角區感染

黃士倫說，危險三角區區域的感染，包括看得到的外鼻、上唇區傷口、青春痘，到鼻孔內的鼻毛毛囊炎感染。一旦被感染加上外力擠壓，就可能會造成細菌擴散，產生腦炎或是腦膿瘍的嚴重併發症。

他提到，這區域最常感染的致病菌是「金黃色葡萄球菌」，只要及時給與適當的口服，或靜脈注射抗生素治療，配合一些外用軟膏即可控制。黃士倫再次強調，顏面危險三角區的痘痘或是任何感染，千萬不可擅自擠壓、按摩，一定要找醫師處理。

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