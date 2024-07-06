健康網》選對食物才「胺」心 防止過敏少碰這7飲食

醫師指出，執行低組織胺飲食要少碰火腿、香腸等加工肉類；示意圖。（圖取自freepik）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年「低組織胺飲食」受不少專家推廣，認為此飲食法可以降低皮膚過敏、偏頭痛、消化不良等症狀。醫師周孟翰指出，低組織胺飲食法有3大重點：新鮮食材、挑原型食物、簡單煮。並且，有7種高組織胺的飲食應少碰，如泡菜、醬油這類發酵食品；煙燻肉品、培根等加工肉；茄子、菠菜等特定蔬果；以及帶殼海鮮、酒類、巧克力、堅果。

組織胺升高恐致蕁麻疹、氣喘

好日子診所醫師周孟翰在臉書專頁「好日子診所」發文表示，有些民眾或許會對「組織胺」3個字感到眼熟，它就是一般常見過敏用藥「抗組織胺」作用的目標。組織胺是人體遇到過敏原或巨大壓力時會分泌的物質。當濃度上升後身體會開始浮現眼睛、鼻子、皮膚的發癢、發紅、腫脹、分泌物增加，嚴重時甚至會引發全身急性蕁麻疹或氣喘。

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現在醫事檢驗技術發達，透過抽血就能做高達200種以上的過敏原分析，報告出來後可以明確知道自己該避免接觸的清單有哪些，對預防過敏，尤其是急性過敏特別有幫助。

周孟翰說，即使嚴格避免接觸已知的所有過敏原，許多過敏的人還是會過敏發作，原來是組織胺的升高，除了人體免疫系統自己會分泌之外，也會直接從食物裡面攝取到。吃進來的組織胺，同樣會使身體出現類似過敏的症狀，還可能引起一些跟過敏無關的困擾症狀，如偏頭痛、經痛、消化不良、脹氣、慢性疲倦等。

醫師指出，當組織胺濃度上升後，嚴重時可能引發全身急性蕁麻疹、氣喘；情境照。（圖取自photoAC）

選對食物 提升生活品質還享「瘦」

周孟翰整理低組織胺飲食重點，「選新鮮」現作現吃優於冰箱隔夜菜、新鮮水果優於熟爛水果；「選原型」原型食物優於加工食品（色素、防腐劑）；「簡單煮」水煮優於高溫燒烤油炸。

另，也要避開高組織胺含量食物，名單如下：

●發酵食品：泡菜、酸菜、麵包、醬油、醋、味噌、優格、起司。

●️加工肉品：煙燻肉品、培根、火腿、香腸。

●️帶殼海鮮。

●️酒類：紅酒、白酒、香檳。

●️特定種類的蔬果：茄子、菠菜、柑橘類、 酪梨。

●️巧克力（可可）、堅果。

周孟翰表示，長期有過敏困擾者，或者是經常會偏頭痛、容易脹氣、經痛嚴重等組織胺升高相關症狀的族群，如能掌握「低組織胺飲食」的重點，就大有機會改善症狀。解除身體慢性發炎狀態、吃的健康、睡眠品質提升，得到更好的生活品質之外，還附帶減重順利的效果。

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