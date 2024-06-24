健康網》炎夏皮膚出油狂冒痘！ 醫：4招保持乾淨臉蛋

皮膚專科醫師楊慶升表示，在青春期，皮脂腺分泌增加，導致毛囊出口堵塞，形成白頭和黑頭粉刺。如果進一步感染，則會形成紅腫的痘痘；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕進入夏天後，皮膚可能會因高溫致流汗、出油嚴重，進而狂冒青春痘（痤瘡）。對此，皮膚專科醫師楊慶升表示，治療青春痘除了藥物治療外，日常護理建議減少熬夜，保持睡眠充足；定時吃三餐及飲食均衡；減少攝取乳製品（可替換成豆漿）和高GI食物；視皮膚出油量選擇洗面乳與洗臉次數。

楊慶升在臉書粉專「醫膚 楊慶升醫師」發文指出，青春痘的形成與皮脂腺的活動有關。特別是在青春期，皮脂腺分泌增加，導致毛囊出口堵塞，形成白頭和黑頭粉刺。如果進一步感染，則會形成紅腫的痘痘。

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楊慶升提醒，想治療青春痘需要耐心，因為治療過程通常比較長。此外，治療青春痘成功的關鍵在於患者本身是否真的希望治好；治療的第一步是理解痘痘的形成原因，然後根據這些原因進行針對性治療。

至於日常護理方面。楊慶升提醒，如果沒有正確的護理觀念，痘痘還是會長不停！因此，建議保持睡眠充足、定時吃三餐及飲食均衡、減少攝取乳製品和高GI食物、視皮膚出油量選擇洗面乳與洗臉次數。擁有正確保養觀念，才能保持乾淨臉蛋。

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