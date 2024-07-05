健康網》抽血驗過敏 醫：台灣小孩最常見過敏原是「它」

台灣小孩最常見過敏原前三大就是：屋塵蟎、粉塵蟎、五爪蟎；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近天氣烈日又暴雨，讓許多本身鼻過敏氣喘、異位性體質的人急性發作。彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文表示，身體如果容易被環境氣候影響，反覆誘發的過敏族群，都建議做詳細的過敏原檢測。一種是過敏原皮膚試驗，但現在已經很少用；另一種抽血檢測則是現在的主流，而台灣小孩最常見的過敏原就是塵蟎。

過敏原皮膚試驗（Skin Prick Test）

黃士倫指出，這是一種體內免疫檢測法（In-vivo Testing），是將過敏原萃取物小量針刺在表皮上，或是以0.01至0.02毫升注射到皮內組織。如此會刺激肥胖細胞，然後造成局部的小紅疹，藉此判斷是否有過敏情形。操作還算簡單，但是一針只能測試一種過敏原，如果要一次檢驗10項，或是20項以上過敏原的話，病人一般會非常畏懼，所以此法目前已經很少用。

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抽血檢測免疫球蛋白E以及過敏原專一性抗體

黃士倫表示，這是目前檢測過敏原的主流，大多是檢驗較常見的過敏原為主，檢驗的固定項目有屋塵蟎、粉塵蟎、五爪蟎、狗毛、貓毛、蟑螂、念珠菌、煙色麴菌、狗牙根草、豬草、牧草、牛奶、蛋白、花生、大豆、杏仁、鱈魚、小麥、蝦子、螃蟹等。

他說，台灣小孩最常見過敏原前三大就是：屋塵蟎、粉塵蟎、五爪蟎。可見環境濕度控制，跟除塵蟎的日常非常重要，除了除濕機控制濕度勿超過60，床單被褥定期更換，和烈日曝曬都很重要。

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