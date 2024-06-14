家長傾向懷孕與避孕國中教 民團：性教育應調整符合本土需求

台灣性教育學會與國教行動聯盟倡議，政府應瞭解本土性教育需求並適當調整。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣對於性教育一直存在不同討論聲音，目前108課綱參考了聯合國教科文組織的8項核心概念，但根據台灣性教育學會與國教行動聯盟近期針對國內家長的調查指出，家長認為懷孕、生育概念應該延後到國中教，至於避孕則應提早到國中教，與聯合國教科文組織建議不同，因此倡議政府應瞭解本土性教育需求並適當調整。

台灣性教育學會常務理事、台師大健康促進與衛生教育系副教授吳文琪說明，此次調查從聯合國教科文組織提出的8項核心概念中，選出目前社會各界討論最多也最關注的3項核心概念，包括價值觀、權利、文化；性與性行為；性與生殖健康等共49題，於今年4至5月間回收有效問卷1203份。

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台灣性教育學會副理事長馮嘉玉指出，49題中家長意見與聯合國教科文組織建議實施年齡相符者有22題，家長建議實施年齡延後者有19題，家長建議實施年齡應提前者有8題。家長認為應在國小階段進行教學的內容主題有13題、國中階段32題、高中職階段4題。

舉例而言，懷孕及生育相關概念主題，聯合國教科文組織建議應於5至8歲進行教學，不過台灣家長認為應在12至15歲教學；又在避孕措施及使用保險套方面，聯合國教科文組織建議應於15至18歲進行教學，但台灣家長認為應該12至15歲教學。

台灣性教育榮譽學會理事長、台師大健康促進與衛生教育系教授晏涵文強調，聯合國教科文組織的綱要前言就指出，各國政府有權決定本國性教育課程內容，而瞭解性教育的本土需求，是性教育得以有效實施的關鍵。

國教行動聯盟理事長王瀚陽提到，台灣家長期待主要性教育內容應於國中階段教導，因此必須檢討國中性教育專業師資不足問題，且應持續針對家長、教師、學生性教育之本土需求進行調查研究，以作為性教育時師參考；相關課程規劃應邀請熟悉教育事務、關心性教育之法定家長團體參與。

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