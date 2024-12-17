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楊立德心臟驟停逝》黃金急救4-6分鐘 謹記「6字訣」 救人

2024/12/17 18:47

知名作詞人楊立德今（17）日驚傳心臟驟停，送醫搶救無效逝世，享壽73歲。（圖皆取自微博）

知名作詞人楊立德今（17）日驚傳心臟驟停，送醫搶救無效逝世，享壽73歲。（圖皆取自微博）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕知名作詞人楊立德今（17）日驚傳心臟驟停，送醫搶救無效逝世，享壽73歲。專家提醒，發生心臟驟停後，如果不及時急救，幾分鐘內就可能導致死亡。因此若能在心臟停止後的4到6分鐘內，進行心肺復甦術（CPR）和使用自動體外心臟電擊去顫器（AED），並謹記「叫、叫、C、A、B、D」6字訣，便能提高患者存活率。

楊立德生於1951年，是名音樂人、攝影家，代表作品包括為《親愛的小孩》、《奉獻》、《明天你是否依然愛我》、《他不愛我》、《無聲的雨》等膾炙人口歌曲歌詞，包裝並推廣蘇芮、張雨生、張惠妹、小虎隊等知名歌手。

今（17）日中國作家趙麗華突然在微博轉發訃告，表示楊立德已於上午11時20分因心臟驟停，搶救無效離世，享壽73歲，「我們將懷念他的音樂、他對生活的熱情以及他對美的執著。如今，他聽從天父召喚，回到天父的懷抱，願她在天堂安息。」悼念儀式將於近期舉行，具體安排將另行通知。

作家趙麗華發布訃告，指出知名音樂人楊立徳於17日上午離世。（翻攝自微博）

作家趙麗華發布訃告，指出知名音樂人楊立徳於17日上午離世。（翻攝自微博）

心臟驟停血液無法輸送 4-6分鐘為黃金急救期

嘉義市政府消防局在臉書專頁指出，心臟驟停是種極為危險的緊急情況，指的是心臟突然停止跳動，血液無法輸送到大腦和其他重要器官，而迅速失去意識和呼吸，如果不及時急救，幾分鐘內就可能導致死亡，因此若能在黃金急救時間，也就是心臟停止後的4到6分鐘內進行CPR和使用AED，便能顯著提高存活率。

該如何CPR及使用AED呢？台中市衛生局在臉書專頁「台中市衛生局-健康小衛星」發文說明，CPR+AED急救口訣為「叫、叫、C、A、B、D」：

1.叫：呼叫患者有無反應。

2.叫：求救，撥打119，並尋找AED。

3.C：進行胸外按壓，將雙手交扣置於患者兩乳頭連線中間，雙臂打直，掌跟垂直下壓至少5公分，並在每分鐘按壓100-120次。

4.A：使用壓額抬下巴暢通呼吸道，確認有無異物。

5.B：進行人工呼吸，捏住患者鼻孔罩住口腔用力吹兩口氣，並確認胸口是否起伏。

6.D：使用AED，按照語音指示操作，並於電擊後持續進行CPR。

台中市衛生局進一步教導AED操作步驟，可用「開、貼、插、電」4字訣謹記。先「開」啟AED電源，聽從語音指示，並將電擊片「貼」在患者胸部正確位置後，將電擊片接頭「插」入AED插孔，待AED自動分析心律，若需要「電」擊時，請確保無人碰觸患者後，再按下電擊鈕。

台中市衛生局表示AED操作步驟為「開、貼、插、電」。（資料照）

台中市衛生局表示AED操作步驟為「開、貼、插、電」。（資料照）

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