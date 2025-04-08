新冠JN.1疫苗第2劑開打！ 4月底53萬名長者符合條件

衛福部長邱泰源今午帶頭挽袖完成接種新冠JN.1疫苗第2劑。（疾管署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（8日）表示，新冠JN.1疫苗第2劑今（8日）開打，衛福部長邱泰源去年10月1日接種第1劑，今午帶頭挽袖完成接種第2劑，期望發揮領頭作用，預估至4月底約53萬名65歲以上長者符合接種第2劑資格，呼籲民眾踴躍接種，保護自己的健康。

邱泰源指出，近期新冠疫情雖然處於低點，但併發症及死亡風險仍持續，國內本土併發症及死亡個案9成6以上未接種JN.1疫苗，且以65歲以上長者為多。國際實證研究也顯示，接種第1劑疫苗3到5個月後，保護力會開始衰退，所以為保護感染新冠後易發生重症和死亡的高風險族群，再提供多打一劑的措施。

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新冠JN.1疫苗第2劑今起開打，開放3族群施打。（疾管署提供）

今（8）日起開放新冠JN.1疫苗第2劑，適用對象包含65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下者（目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者／幹細胞移植患者、中度／嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、人類免疫缺乏病毒感染患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者以及其他經醫師評估有免疫不全或免疫力低下者）。

疾管署副署長羅一鈞強調，第1劑JN.1疫苗與第2劑接種時間須間隔至少6個月（180天），預估至4月底約53萬位65歲以上長者可接種第2劑；因Novavax疫苗已於4月5日屆效，目前第2劑僅提供莫德納疫苗，庫存量尚有約323萬劑。

羅一鈞也提到，目前全國JN.1疫苗已有205.7萬人接種，接種率8.66%；65歲以上長者為82.7萬人，接種率17.97%。

疾管署副署長羅一鈞說明，新冠JN.1疫苗第2劑今起開打。（記者林惠琴攝）

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