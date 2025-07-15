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健康 > 傷病癌症 > 外傷

62歲男子因鋼樑重壓險奪命 台中慈濟醫院團隊創奇蹟慶重生

2025/07/15 10:58

胡男夫婦和台中慈濟醫院醫療團隊一起切蛋糕慶祝重生。（記者歐素美攝）

胡男夫婦和台中慈濟醫院醫療團隊一起切蛋糕慶祝重生。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕62歲胡姓男子從事營造事業，今年3月巡視工地時意外遭倒塌的300公斤鋼樑重壓，全身重創，一度命危。台中慈濟醫院動員14個醫療科別、19位醫師及護理團隊接力搶救，經4次手術、輸血超過24000c.c.，住院72天終於康復出院。台中慈濟醫院今天為胡男舉辦重生慶祝會，胡男夫婦感謝慈濟醫療團隊，讓他從鬼門關回來，目前持續復健中。

台中慈濟醫院一般外科醫師高國堯表示，胡男送抵醫院急診時已出現休克、意識不清，檢查發現肋骨多處骨折併發氣胸與血胸、肝臟左葉撕裂、大腸挫傷潰爛，骨盆與左手粉碎性骨折，全身創傷遍及胸腹腔與四肢，尤以肝臟大出血最為危急。

根據衛生署外傷嚴重度分數（ISS）滿分75分，胡男經評估已高達54分，致死率逾5成，生還很渺茫。但醫療團隊不放棄，立即啟動重大外傷處置，由一般外科、大腸直腸外科、整形外科與骨科團隊 ，歷經4次手術，包括肝葉切除、大腸修補、骨折固定與膀胱止血。治療期間，胡男還因橫紋肌溶解導致急性腎衰竭，合併肺部感染，由腎臟科及感染科與胸腔內科團隊接續照護。

最棘手的是，胡男曾有主動脈剝離病史，在重壓與大量出血衝擊下，原本局部穩定的剝離情況惡化，延伸至胸主動脈與腹主動脈，幸心臟外科團隊密切評估，採保守治療用藥物控制血壓，成功避免進一步破裂。

胡男致贈鮮花，台中慈濟醫院回贈禮物。（記者歐素美攝）

胡男致贈鮮花，台中慈濟醫院回贈禮物。（記者歐素美攝）

胡男的太太在丈夫治療第1個月就函文市政府轉達對慈濟的感謝。高國堯笑說，能接到衛生局來函不是究責而是代轉感謝，真的不容易；台中慈濟醫院院長簡守信表示，胡男康復過程展現重度級急救責任醫院的醫療整合能力與人文關懷。

胡妻說，丈夫倒下時，她知道自己不能倒，並每天向丈夫耳語，你只是身體進廠維修，相信你一定可以撐下去；胡男說，他在氣切時有感覺，心想衝過去就是你的，就這樣堅持了下來。

胡男夫妻今天致贈鮮花向醫療團隊表達感謝，胡男並與醫護團隊一同切下象徵重生的蛋糕，見證生命的堅韌，也呈現醫病之間的感恩情誼。

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